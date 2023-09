Foguete H2-A do Japão se dirige à Lua para tentar pousar

Deixe um comentário sobre esta história Comente

TÓQUIO — O Japão lançou uma missão lunar na quinta-feira, superando vários contratempos e atrasos para se tornar o quinto país a ir à Lua — poucas semanas depois da Índia — numa corrida global para compreender melhor os vizinhos mais próximos da Terra. A pequena espaçonave japonesa não tripulada, ou foguete H2-A, decolou do Centro Espacial Tanegashima, no sudoeste do Japão, às 8h42, horário local, e sobrevoou o Oceano Pacífico. Está programado para entrar na órbita lunar em três ou quatro meses e pousar no início do próximo ano.

O foguete transporta duas missões espaciais: um novo telescópio de raios X que ajudará os cientistas a compreender melhor a origem do universo, e um módulo lunar leve e de alta precisão que servirá de base para a futura tecnologia de pouso lunar. O telescópio se separou às 8h56 e o ​​módulo lunar às 9h29

A reputação do programa espacial do Japão baseou-se no lançamento de Júpiter. Os erros dispendiosos do ano passado aumentaram os riscos para os lançamentos e ameaçaram a posição do Japão como um dos principais intervenientes globais na exploração espacial – especialmente depois da Índia ter aterrado com sucesso na Lua no mês passado.

Funcionários da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) deram um suspiro de alívio na quinta-feira, aplaudindo após a fase final do lançamento.

No mês passado, a Índia pousou uma espaçonave robótica perto do pólo sul da Lua, uma área preferida para reter água na forma de gelo. Há poucos dias, um veículo russo atingiu a superfície lunar na primeira missão lunar do país em quase meio século. No outono passado, a China concluiu a sua estação espacial Tiangong.

“Este é um momento de verdade para a comunidade espacial japonesa”, disse Kazuto Suzuki, especialista em política espacial da Escola de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade de Tóquio. A nova tecnologia introduzida na quinta-feira “abrirá um novo horizonte para a exploração lunar em um escala global, então o sucesso [lander] Trazendo o Japão para o grupo de primeira divisão.

O desempenho do Japão também foi considerado o mais novo do país A Estratégia de Defesa Nacional no Espaço foi desenvolvida tendo em vista os desenvolvimentos da China e da Rússia. Em Junho, o Japão adoptou o seu primeiro plano de defesa espacial para utilizar a tecnologia espacial para melhorar as suas capacidades de defesa e sistemas de recolha de informações.

A missão lunar de Júpiter é o Smart Lander for the Exploration of the Moon (SLIM), também conhecido como “Moon Sniper” devido à sua tecnologia de pouso altamente precisa. O Japão pretende pousar o SLIM a 100 metros (328 pés) do local alvo – muito mais próximo do que os módulos lunares convencionais, que geralmente têm uma precisão de vários quilômetros.

A avançada tecnologia de imagem utilizada no SLIM é uma parte importante da resposta do Japão ao programa espacial da China. Os dados recolhidos pelo SLIM também serão utilizados pelo programa Artemis da NASA, o esforço liderado pelos EUA para colocar astronautas na superfície da Lua e estabelecer uma presença permanente lá.

"A tecnologia de pouso preciso está sendo testada por poucos no mundo, então a competição será acirrada. Mas, até onde sabemos, o SLIM será o primeiro do mundo", disse o gerente de projeto da JAXA, Shinichiro Sakai, a repórteres em junho.

Espera-se que o SLIM entre na órbita lunar em cerca de três a quatro meses. Dentro de quatro a seis meses, o plano é pousar em uma pequena cratera perto da lua chamada Shioli. Especialistas disseram que a sonda examinará as origens da Lua e testará tecnologia crítica para futuros programas de pouso lunar.

O telescópio de raios X dirigido à Lua é chamado de Missão de Imagem e Espectroscopia de Raios X (XRISM), uma joint venture entre JAXA, NASA e outras organizações.

É uma nova geração de imagens de alta resolução que ajudará cientistas e astrónomos a estudar melhor estrelas, galáxias e buracos negros — incluindo o plasma quente que constitui grande parte do Universo.

O Japão fez várias tentativas para chegar à Lua, incluindo o projeto Omodenashi para pousar uma sonda ultrapequena. Em novembro, o Japão abandonou o projeto após não conseguir restabelecer o contato com a espaçonave. No início deste ano, a agência espacial com sede em Tóquio Espaço Também bloqueou a primeira tentativa do setor privado japonês de pousar na Lua.

As missões espaciais do Japão sofreram vários reveses no ano passado.

Em outubro passado, o foguete Epsilon-6 falhou devido a um mau funcionamento na decolagem. O foguete foi ordenado a se autodestruir 10 minutos após o lançamento devido ao desalinhamento.

Em março, o motor do segundo estágio de um novo foguete crítico, o H-3, não acendeu. Também foi ordenado que se autodestruísse em minutos.

O foguete é a primeira grande atualização do programa de foguetes do país em mais de 20 anos. Foi concebido para ajudar o governo a cumprir o seu objectivo de duplicar o número de satélites de recolha de informações para 10 até 2028.

Então, em julho, um novo motor de foguete Epsilon S explodiu durante o teste de um motor de segundo estágio no Centro de Testes de Foguetes Noshiro, na província de Akita. Uma explosão ocorreu um minuto após o teste, destruindo parte de um prédio no local.