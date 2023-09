Naufrágio de ‘Trinidad’ em 1881 encontrado na costa de Wisconsin por historiadores

Comente esta história Comente

Um naufrágio há muito perdido foi encontrado na costa de Wisconsin, com detalhes do navio revelados esta semana por caçadores de navios. O navio tipo escuna afundou no Lago Michigan em 1881 e foi aclamado como uma “descoberta notável” pelos historiadores marítimos. O navio Trinidad de 156 anos foi descoberto a uma profundidade de 270 pés da praia de Algoma por Brendan Baylot e Bob Jack, membros da Sociedade de Arqueologia Subaquática de Wisconsin, que usaram tecnologia de sonar para localizar o navio com base em registros históricos e anos de pesquisa. .

“Poucos a procuraram”, disse Baillod Relatório Sobre descoberta. O navio está “notavelmente intacto”, com alguns pertences da tripulação, como placas, sinos e âncoras, bem preservados, acrescentou.

Bailot acrescentou que o navio “marcou todas as caixas” como candidato à descoberta porque “sua tripulação deu uma boa descrição de onde ele afundou e ele se moveu lentamente em águas profundas, então pode ter permanecido intacto. Ele estava perto de um porto cidade para acesso conveniente.”

A escuna – uma espécie de veleiro – foi construída em 1867 em Grand Island, NY, pelo construtor naval William Keefe em um estaleiro criado especificamente para sua construção. Relatório Da Sociedade Histórica de Wisconsin, ele descreveu a descoberta.

Foi fundada pelos empresários John Keller e Aaron B. Construída para Merriam e uma "escuna de canal" através do Canal Welland conectando o Lago Erie e o Lago Ontário. Tinha características semelhantes ao bote salva-vidas David Dobrou-se para que o navio pudesse navegar por canais estreitos.

Bailot e Jake descobrem Trindade Julho estreitou a área de busca após dois anos de pesquisa de arquivos usando tecnologia de sonar, leitura de notícias e registros históricos, rotas de navios e cartas náuticas.

Baillot disse Quando ele e Jake filmaram o acidente pela primeira vez, “parecia uma mancha difusa na tela” e eles “quase não perceberam”. Mas uma segunda busca, mais lenta, permitiu-lhes “ver claramente que haviam descoberto um naufrágio”.

Eles levaram suas descobertas para Tamara Thompson, uma arqueóloga subaquática da Sociedade Histórica de Wisconsin, que pesquisou o local com um veículo subaquático e o identificou com sucesso como o navio Trinidad.

A equipe de descoberta usou 3.600 imagens de alta resolução tiradas durante o mergulho técnico para criar “um modelo fotogramétrico 3D dos destroços”, e o modelo pode ser visualizado. Quase Pelo público.

O Trinidad tinha 140 pés de comprimento com dois mastros e, de acordo com Baylod, “tinha acomodações excepcionalmente grandes e bem equipadas”. Transportou carvão de Nova York e voltou com grãos do Centro-Oeste, viajando entre Milwaukee, Chicago, Buffalo e Oswego.

“O comércio de grãos era muito lucrativo e o Trinidad fez fortuna para seus proprietários, fazendo centenas de viagens durante sua carreira”, disse ele.

Mas abaixo dos padrões de manutenção do navio, a Sociedade Histórica de Wisconsin disse que “os proprietários não investiram muito dinheiro”, acrescentando que “o casco vazou” e “o capitão quase foi morto por um bloco que caiu do arame apodrecido”. Fraude.”

Os registros do seguro mostram que o navio foi avaliado em US$ 22 mil em 1867, mas esse valor caiu pela metade em 1878, disse Bailot.

A última viagem da escuna foi em 11 de maio de 1881, em direção a Milwaukee, na costa de Wisconsin, e por volta das 4h45 o navio começou a encher de água, “o que não era uma ocorrência incomum… [it] “O navio continuou até começar a afundar repentina e violentamente”, disse Baillod.

A emergência levou o capitão John Higgins e sua tripulação de oito pessoas a abandonar o navio, navegando no pequeno barco por oito horas até Algoma. A única perda, segundo relato do grupo, foi “o mascote do navio, um grande cachorro da Terra Nova que dormia perto do fogão quando o navio começou a afundar”.

“A maioria dos homens não tinha casacos ou capas de chuva e rapidamente ficou com frio”, disse Baillod. Mas os moradores locais “ressuscitaram a tripulação congelada e forneceram-lhes comida e roupas secas antes que a tripulação pegasse a escuna JP Merrill, que os levou para Chicago”.

Os historiadores ainda não divulgaram a localização exata do navio para garantir que o frágil casco de madeira e os artefatos históricos estejam seguros. No entanto, eles disseram que planejam nomear Trinidad para inclusão no Registro Nacional de Locais Históricos para “trazer mais visibilidade ao local”, que chamam de “uma parte importante da história da comunidade de Alcoma e arredores”.