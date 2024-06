A congressista Sheila Jackson Lee anunciou que foi diagnosticada com câncer de pâncreas

A congressista Sheila Jackson Lee, uma democrata que representa o 18º distrito congressional do Texas, foi diagnosticada com câncer de pâncreas, anunciou ela em comunicado na noite de domingo.

“Meus médicos confirmaram que fui diagnosticado com câncer de pâncreas”, disse Jackson Lee. “Atualmente estou recebendo tratamento para combater esta doença que afeta dezenas de milhares de americanos todos os anos”.

O homem de 74 anos disse que o tratamento o manterá “às vezes afastado do Congresso”, mas trabalhará com a liderança do Congresso “para servir este país e votar legislação que é importante para a nossa prosperidade e segurança”. do povo americano.”

O distrito de Jackson Lee cobre partes de Houston e ele serviu como representante por quase 30 anos. Ele concorreu sem sucesso para prefeito da cidade no ano passado, mas perdeu para o então senador estadual John Whitmire, um democrata. Ele enfrentou um grande adversário em sua candidatura ao Congresso este ano, mas venceu a disputa com facilidade.

Jackson Lee não forneceu detalhes sobre a gravidade do câncer ou qual tratamento receberá. Câncer de pâncreas De acordo com a Clínica Mayo, muitas vezes não é diagnosticado nos estágios iniciais e não apresenta sintomas até estar avançado.

Há uma década, em 2012, Jackson Lee revelou Ela passou por tratamento de câncer de mama, incluindo cirurgia, quimioterapia e radioterapia, e se recuperou totalmente.



