'Raw' da WWE será transferido para a Netflix em acordo de US$ 5 bilhões

Com o acordo com a WWE, a Netflix está expandindo bastante sua programação ao vivo, incluindo o reality show “Love Is Blind”. A transmissão de programas ao vivo pode ser um desafio particular para a Netflix, que enfrentou problemas técnicos com o episódio de reunião “Love Is Blind” em abril passado. No entanto, um especial de comédia ao vivo de Chris Rock correu bem há um mês.

A empresa recentemente se concentrou em documentários esportivos em vez de esportes ao vivo. Mas adicionar “Raw” à sua programação o torna mais competitivo com rivais como o Peacock da Netflix, que fez dos eventos esportivos ao vivo a espinha dorsal de seu serviço e recentemente transmitiu um jogo dos playoffs da National Football League. Amazon Prime está transmitindo jogos da NFL nas noites de quinta-feira até 2022; A Apple assinou um contrato de US$ 250 milhões por ano com a Major League Soccer e um acordo adicional com a Major League Baseball.

A decisão da Netflix ocorre meses depois que o copresidente-executivo da empresa, Ted Sarandos, disse aos analistas durante uma teleconferência sobre os lucros do terceiro trimestre que documentários e programas de bastidores como “Drive to Survive”, “Full Swing” e “Quarterback” não iriam. estar disponível. “Agregamos mais valor à parte do negócio esportivo, que é o drama esportivo”.

Sobre os esportes ao vivo, ele acrescentou: “Não somos contra os esportes. Estamos apenas com fins lucrativos. Ainda não descobrimos como fazer isso.

Um acordo com a WWE, que está mais próxima do jogo e apresenta conteúdo ao vivo e principalmente com script, pode ser um passo para descobrir isso.