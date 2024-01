O Telescópio Espacial Webb revela um enorme complexo de formação de estrelas

O O Telescópio Espacial James Webb Revela o funcionamento interno da N79, uma importante região de formação estelar na GNM, mostrando a sua relativa eficiência e singularidade química. via Láctea.

Nesta imagem do Telescópio Espacial James Webb, a galáxia satélite da nossa Via Láctea contém a região H II na Grande Nuvem de Magalhães (LMC). A nebulosa, conhecida como N79, faz parte de um núcleo interestelar ionizado de hidrogênio atômico, capturado aqui pelo Instrumento Mid-InfraRed (MIRI) de Webb.

N79 é um grande complexo de formação de estrelas que se estende por cerca de 1.630 anos-luz na região sudoeste geralmente inexplorada da GNM. N79 é geralmente considerada uma versão mais jovem de 30 Doratus (também conhecida como Nebulosa da Tarântula), um dos mais recentes alvos de Webb. A pesquisa sugere que N79 tem uma taxa de formação de estrelas duas vezes maior que 30 Doratas nos últimos 500.000 anos.

Esta imagem específica concentra-se em um dos três complexos gigantes de nuvens moleculares conhecidos como N79 South (abreviado S1). Um padrão distinto de 'explosão estelar' em torno deste objeto brilhante é uma série de picos de difração. Todos os telescópios que usam espelhos para coletar luz, como o Webb, possuem uma forma de artefato que surge do design do telescópio.

No caso da teia, seis grandes pontas em forma de estrela aparecem devido à simetria hexagonal dos 18 segmentos primários do espelho da teia. Padrões como este só são observados em torno de objetos compactos e muito brilhantes, onde toda a luz vem de um único ponto. A maioria das galáxias, embora pareçam muito pequenas aos nossos olhos, são mais escuras e mais difusas que uma estrela e, portanto, não apresentam este padrão.

Os insights do infravermelho médio de Webb sobre a formação de galáxias

Nos comprimentos de onda mais longos de luz capturados pelo MIRI, a visão de Webb da N79 mostra o gás e a poeira brilhantes da região. Isso ocorre porque a luz infravermelha média pode revelar o que está acontecendo nas profundezas das nuvens (enquanto comprimentos de onda mais curtos de luz são absorvidos ou espalhados por grãos de poeira na nebulosa). Mais algumas protoestrelas incorporadas também aparecem neste campo.

Regiões de formação estelar como estas são de interesse para os astrónomos porque a sua composição química é semelhante à das regiões gigantes de formação estelar observadas quando o Universo tinha alguns milhares de milhões de anos e a formação estelar estava no seu auge. As regiões de formação estelar na nossa Galáxia, a Via Láctea, não estão a produzir estrelas ao mesmo ritmo furioso que a N79 e têm uma composição química diferente. Webb dá agora aos astrónomos a oportunidade de comparar as observações da formação estelar em N79 com as observações profundas do telescópio de galáxias distantes no Universo primitivo.

Estas observações da N79 fazem parte de um projeto WEBB que estuda a evolução de discos e envelopes circunstelares de formação estelar numa ampla gama de massas e em diferentes estágios evolutivos. A sensibilidade de Webb permitirá aos cientistas, pela primeira vez, detectar discos de poeira formadora de planetas em torno de estrelas com massas semelhantes ao nosso Sol, à distância da Grande Nuvem de Magalhães.

A luz de 7,7 mícrons mostrada nesta imagem é azul, 10 mícrons em ciano, 15 mícrons em amarelo e 21 mícrons em vermelho (filtros de 770W, 1000W, 1500W e 2100W, respectivamente).