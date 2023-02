Rangers adquirem Patrick Kane do Blackhawks para várias escolhas de draft: Fonte

Por Arthur Staple, Mark Lazarus e Scott Powers

O New York Rangers está adquirindo o atacante Patrick Kane do Chicago Blackhawks para uma escolha condicional de segunda rodada em 2023 e uma escolha de quarta rodada, de acordo com uma fonte próxima a Kane. Atlético. Aqui está o que você precisa saber:

De acordo com a ESPN, uma escolha de segunda rodada pode se tornar uma escolha de primeira rodada em 2024 ou 2025 se o Rangers chegar às finais da conferência.

Kane, 34, tem 16 gols e 29 assistências em 54 jogos nesta temporada.

Ele jogou sua carreira de 16 anos em Chicago, totalizando 1.161 jogos, 446 gols e 779 assistências.

Os Rangers têm 34-17-19 e são o terceiro na Divisão Metro, enquanto os Blackhawks têm 21-33-5 e são os últimos na Divisão Central.

história de fundo

A saga da troca de Patrick Kane finalmente parecia ter chegado ao fim na tarde de terça-feira, com a estrela indo para Nova York depois que o Rangers fez várias jogadas de compensação nos últimos dias. No sábado, o Rangers trocou Vitaly Kravtsov por Vancouver e dispensou Jake Leskyshyn. Na vitória de domingo por 5 a 2 sobre o LA, o time deixou de fora o defensor Braden Schneider – que foi enviado para a AHL após o jogo – e o atacante Ryan Carpenter.

A aparente decepção de Kane com a troca dos Rangers por Vladimir Tarasenko – mais de três semanas antes do prazo de troca de 3 de março – é um sinal claro de que a estrela dos Blackhawks está considerando seriamente abrir mão de sua cláusula de não movimentação e deixar Chicago. No último fim de semana, ele deixou a viagem da equipe em meio a especulações comerciais.

Kane passou sua carreira de 16 anos no Chicago depois que a equipe o selecionou como o número 1 geral no draft de 2007 da NHL.

Como os Rangers chegaram aqui?

A troca que todos sabiam que estava por vir finalmente aconteceu e Kane fará sua estreia no Rangers na Filadélfia na quarta-feira. O GM do Rangers, Chris Drury, mudou sua lista para atender aos requisitos de limite e não desistiu de uma escolha definitiva na primeira rodada – o segundo mandato de 2023 no acordo se transformaria em 2024 ou 2025 se o Rangers conquistasse a Conferência Leste. Novamente – o Rangers está contratando um jogador estrela altamente motivado que tem dito às pessoas que deseja se reunir com Artemi Panarin desde que Panarin assinou com o Rangers há quatro anos.

Uma fonte próxima a Kane disse que ele abriu mão de sua cláusula de proibição de negociação para facilitar o acordo de domingo. O Rangers agora tem 22 jogos restantes na temporada regular. — Principalmente

O que Kane mantém no tanque?

Aos 34 anos, Kane passou a maior parte desta temporada atolado na pior campanha de sua carreira. Mas o tanque claramente pesou sobre ele, e ele jogou ao lado de nomes como Max Tomi, Andreas Athanasio, Jason Dickinson e Filip Kurashev. Determinado a sair forte, Kane lembrou a todos o quão bom ele pode ser – ele marcou 92 pontos com 66 assistências na última temporada – e entrou em colapso absoluto com sete gols e três assistências em seus últimos quatro jogos. Jogos como Blackhawk.

O jogo de Kane não projeta velocidade ou potência, mas sim troca, criatividade e algumas das melhores visões de sua geração. Ele é um assistente de configuração, mas também tem a capacidade de acabar com a morte, sempre superando suas métricas. A última vez que jogou ao lado do Panarin, ele foi o MVP da liga. Há muito no tanque. — Lázaro

O que isso significa para os Blackhawks?

Por um lado, é o fim de uma era. Kane foi a escolha geral nº 1 dos Blackhawks em 2007 e foi sem dúvida o jogador mais importante. Ele ocupa o terceiro lugar em jogos disputados (1.161), terceiro em gols (446), segundo em assistências (779) e segundo em pontos (1.225). Mais do que isso, ele entrou quando os jogos mais importavam e ajudou os Blackhawks a três Copas Stanley. Em 136 jogos do playoff, ele marcou 132 pontos, incluindo 52 gols e 80 assistências. Ele é, sem dúvida, o seu número. Vai se aposentar aos 88 anos e um dia terá uma estátua.

Do ponto de vista comercial, o gerente geral do Blackhawks, Kyle Davidson, deve estar desapontado. Os Blackhawks sempre acertariam Kane, mas acreditavam que mover Kane seria uma situação em que poderiam trazer de volta um pacote respeitável. Idealmente, eles gostariam de uma escolha de primeira rodada e uma perspectiva de qualidade. Em Kane, que esperou para tomar uma decisão até tomar uma decisão, então deixou os Blackhawks com apenas um time para negociar, Davidson perdeu sua vantagem. Ele estava em um canto e os Rangers sabiam disso. — Poderes

(Foto: Jerome Miron/USA Today)