Carnificina depois que trens colidem perto da cidade grega de Larissa

Pelo menos 32 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois que dois trens colidiram no norte da Grécia, disseram os serviços de emergência.

As equipes de resgate trabalharam durante a noite para resgatar os passageiros quando o trem caiu perto da cidade de Larissa.

Um trem transportando cerca de 350 passageiros teria colidido com um trem de carga.

O serviço de bombeiros disse que cerca de 150 bombeiros e 40 ambulâncias estavam no local.

O porta-voz dos bombeiros, Vassilis Tradoyannis, disse a repórteres que as condições para as equipes de resgate eram “extremamente difíceis” devido à “intensidade do conflito”.