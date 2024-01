Debate republicano: cinco conclusões enquanto Haley e DeSantis se enfrentam

Por Bernd Debussmann Jr.

BBC Notícias, Des Moines, Iowa

11 de janeiro de 2024, 05:03 GMT Atualizado em 11 de janeiro de 2024, 08:11 GMT

Os candidatos presidenciais republicanos Ron DeSantis e Nikki Haley entraram em confronto em um debate tenso na quarta-feira, trocando farpas dias antes dos caucuses de Iowa.

Donald Trump, o favorito na corrida pela indicação do partido em 2024, optou por não concorrer novamente e realizou uma reunião na prefeitura da Fox News ao mesmo tempo.

Iowa é o primeiro estado contestado a decidir quem concorrerá pelo Partido Republicano nas eleições gerais, provavelmente contra o presidente democrata Joe Biden, em novembro.

Tanto DeSantis quanto Haley, que estão muito atrás de Trump nas pesquisas de Iowa, esperam que um forte segundo lugar no estado na segunda-feira dê novo fôlego às suas campanhas.

Aqui está o que aprendemos quando eles se enfrentaram no palco em Des Moines.

As coisas começaram a esquentar quando a dupla trocou insultos nas primeiras respostas.

DeSantis, 45 anos, abriu o processo chamando seu oponente de “outro político tagarela que diz o que você quer ouvir”.

Haley respondeu, visando o que chamou de repetidas “mentiras” de DeSantis.

“Você vai descobrir muitas mentiras de Ron”, disse ela.

Houve quatro debates republicanos anteriores, mas este, organizado pela CNN na Drake University, resultou nos ataques mais diretos e nas trocas irritadas.

Os republicanos em Iowa pareciam esperar dar o pontapé inicial na próxima fase da disputa, desferindo um golpe decisivo em ambos antes de escolherem seu candidato presidencial preferido na segunda-feira. O tema da noite? Ataque, ataque ataque.

2) Eles foram atrás do histórico de Trump

Enquanto os dois candidatos brigavam no palco, o ex-presidente realizou um evento com seus apoiadores a cinco quilômetros de distância.

A questão da sua ausência e da sua liderança nas sondagens, sem surpresa, surgiu rapidamente no debate. DeSantis acusou o ex-presidente de “correr para os seus problemas” e ignorar as necessidades das famílias americanas.

Ele disse que Trump vomitou “vômito de palavras” nas redes sociais e duvidou de sua capacidade de superar as batalhas legais que enfrenta.

Haley, por sua vez, reiterou que não acreditava que Trump fosse “o presidente certo no futuro”.

Ambos têm sido mais veementes nas suas críticas a ele do que em debates anteriores, visando a forma como lida com questões que vão desde a pandemia à segurança das fronteiras e às relações com a China.

No seu próprio evento em Des Moines, Trump mirou em ambos os candidatos e falou do apoio “esmagador” que tem em Iowa.

Além disso, sua campanha enviou vários e-mails durante o debate racial criticando a Sra. Haley e o Sr. DeSantis em várias questões, incluindo as posições “infantis” de política externa da Sra.

3) Eles colidiram com a imigração

A segurança nas fronteiras e a imigração surgiram repetidamente, um reflexo das pesquisas que mostram as principais preocupações dos eleitores republicanos em Iowa e em todos os EUA.

DeSantis exortou a multidão a não “confiar” em Haley no que diz respeito à imigração.

“É como uma raposa cuidando de galinhas”, disse ele, referindo-se ao termo “estrangeiros ilegais” como “respeitável”.

Haley muitas vezes adotou um tom mais matizado sobre a questão, abordando as causas profundas da migração na América Central e do Sul e elogiando as suas credenciais como ex-embaixadora das Nações Unidas.

Ele disse, no entanto, que os imigrantes indocumentados deveriam ser deportados para “furar a linha”.

4) A Ucrânia é um ponto crítico

A guerra na Ucrânia revelou-se uma das questões mais controversas da noite, e ambos os candidatos discutiram entre si sobre as suas posições sobre o conflito.

Haley inicialmente atacou DeSantis por apoiar o financiamento dos EUA à Ucrânia, mas depois inverteu a sua posição.

“Ninguém sabe no que ele acredita”, disse ela.

“Vou lhe dizer por que a Ucrânia deveria ser importante. É um país que ama a liberdade”, disse ele, acrescentando que é um “amigo” dos Estados Unidos e que o apoio dos EUA “previne a guerra”.

Em resposta, DeSantis apelou ao fim da guerra e disse que “pessoas como Nikki Haley estão mais preocupadas com a fronteira da Ucrânia do que com a nossa fronteira sul”.

Os conflitos sobre a Ucrânia reflectem uma divisão mais ampla no Partido Republicano, que está dividido sobre a política externa dos EUA e a continuação da ajuda à Ucrânia.

5) DeSantis ganha mais entusiasmo, mas Haley vence

Os cerca de 200 espectadores na arena em Des Moines estavam longe de aplaudir, mas DeSantis pareceu receber seu quinhão de aplausos.

Alguns de seus comentários, incluindo um momento em que ele descreveu a Sra. Haley como tendo um problema com “podologia balística” (em outras palavras, dando um tiro no próprio pé), provocaram uma boa resposta na sala.

Isto não é surpreendente, uma vez que Iowa é amplamente visto como mais favorável para ele do que outros estados como New Hampshire, onde terá lugar uma segunda corrida republicana e onde se espera que Nikki Haley tenha um bom desempenho.

Haley teve alguns momentos memoráveis ​​e atraiu aplausos ao descrever os distúrbios na capital em 6 de janeiro de 2021 como um “dia terrível”.

Posteriormente, sua equipe de campanha e apoiadores disseram que viram o evento como uma vitória estimulante rumo às primárias de New Hampshire.

“Esta noite foi uma vitória”, disse o congressista do Texas, Will Hurd, à BBC. “Mais pessoas pesquisaram Nikki Haley no Google do que Ron DeSantis e Donald Trump juntos. Seu ímpeto continua.”

Mas numa sala longe do local do evento, na sua Câmara Municipal privada, perante uma multidão favorável, Trump experimentou uma forte reacção. Seus apoiadores gritaram “nós te amamos” durante todo o evento, e ele apertou a mão por mais de 10 minutos.