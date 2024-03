Quando chega a primavera? A mudança de horário do horário de verão está terminando?

Horário de verão Aqui está, e se você esquecer de trocar o relógio, não pode nos culpar por não avisar.

As pessoas estão cansadas demais para querer uma empresa de juntas Enterre o horário de verão.

O que é horário de verão? Quando os tempos mudarão? O horário de verão terminará em 2024?

Você encontrará essas respostas e muito mais quando lançarmos nossa iniciativa na primavera.

O que é o horário de verão?Observação: isso pode não ser realmente tempo ou dinheiro

Aqui está o que você precisa saber sobre o horário de verão em 2024:

Os estados participantes adiantam os relógios uma hora no segundo domingo de março, na primavera. O horário de verão termina no primeiro domingo de novembro de cada ano no outono, quando os estados atrasam seus relógios uma hora.

Nos EUA, os relógios serão adiantados oficialmente no domingo, 10 de março de 2024, às 2h.

Perdemos uma hora de sono quando os relógios “avançam” e atrasamos 2 horas por hora quando começa o horário de verão.

Quando o horário de verão termina no outono, os relógios “atrasam” uma hora em novembro. Só então as pessoas dormirão por uma hora.

Negócios no horário de verão:Uma empresa de caixões tenta salvar vidas. Como? Enterrar permanentemente a mudança do horário de verão

Em uma entrevista Revista TimeO autor Michael Downing cita seu livro: “Primavera em frente: a loucura anual do horário de verão,“ Para explicar por que a Amtrak e as ferrovias são a principal razão pela qual os relógios mudam às 2h para o horário de verão.

Quando o horário de verão foi estabelecido, os trens não saíam da estação às 2h aos domingos na cidade de Nova York.

“Eles interromperão as viagens de trem de baixo nível em todo o país às 2h da manhã de domingo”, disse Downing.

Os relógios cairão novamente no domingo, 3 de novembro de 2024.

Por que existe o horário de verão?:Vamos desvendar a briga centenária com o horário de verão

chegada timeanddate.com Veja hora atual em Indianápolis.

O horário de verão visa fornecer luz solar extra durante a primavera, verão e outono, mas em Indiana, o horário de verão tem um passado mais complicado. Embora Indiana tenha passado algum tempo sem mudar os relógios, os Hoosiers atualmente adiantam seus relógios uma hora na primavera e atrasam uma hora no outono.

Anúncio 'Compre horário de verão' via Titan Gasket, esforço máximo de Ryan Reynolds

Em 25 de julho de 2022, o Departamento de Transporte dos EUA Ele observou que apenas partes do Havaí e do Arizona não participam do horário de verão. A única exceção é a Nação Navajo, no Arizona.

Os territórios da Samoa Americana, Guam, Ilhas Marianas do Norte, Porto Rico e Ilhas Virgens também não participam.

De acordo com o site, os estados podem optar por não observar o horário de verão por lei estadual. Lei do tempo uniformeEditado.

Primavera de 2024:Os especialistas humanos concordam com Punxsutawney Phil? Aqui está o que está reservado para a primavera

Embora Lei de Proteção à Luz Solar Aprovado por unanimidade por Senado dos EUA Em 2022, não há um fim permanente à vista.

O projeto não foi sancionado Câmara dos Representantes dos EUACitando outras prioridades a considerar antes de abordar o horário de verão, passo a montanha. Assim, o presidente Joe Biden não assinou o projeto.

Deputado Frank Ballon Jr. Ele disse ao The Hill em julho que os esforços para encontrar um consenso sobre o horário de verão continuam a fracassar, concentrando-se em questões geográficas e não em linhas partidárias políticas.

“O problema é que muitas pessoas estão me dizendo: 'Ah, deveríamos estar, você sabe, não deveríamos ficar alternando, deveríamos apenas ter horário de verão constante ou horário de verão', mas eles não concordam sobre o quê. Para promulgar”, disse Pallone ao The Hill.

“Então esse é o problema. Se queremos um, o que é? E não consigo chegar a um consenso sobre isso.”

Uma edição de 2023 Lei de Proteção à Luz Solar Ele ficou ocioso na Câmara dos Representantes durante todo o ano.

Chris Sims é produtor de conteúdo digital da Midwest Connect Connect. Siga-o no Twitter: @ChrisFSims.