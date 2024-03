Donald Trump encontra-se com o líder autocrático da Hungria, Viktor Orbán

O ex-presidente Donald Trump reuniu-se na sexta-feira com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que abraça líderes mundiais autoritários enquanto busca a reeleição para a presidência dos EUA. A viagem de Orban aos EUA também incluiu uma escala em Washington, onde fez comentários na Heritage Foundation, que tem laços estreitos com Trump. Essa aparição ocorreu na quinta-feira, mesmo dia do discurso do presidente Biden sobre o Estado da União, realizado no Capitólio, a poucos quarteirões da sede do think tank conservador.

Marcou um movimento invulgar: uma visita de um líder estrangeiro aos Estados Unidos, incluindo uma paragem na capital do país, não para se encontrar com o presidente em exercício, mas em vez disso para se encontrar com o seu rival político.

Trump elogiou Orban durante anos, muitas vezes elogiando o que considera a sua força de liderança na campanha. Ele recebeu Orban na Casa Branca em 2019, deliberadamente não estendendo o convite aos dois presidentes anteriores dos EUA.

Desde que chegou ao poder em 2010, Orbán tem trabalhado para minar as principais instituições democráticas na Hungria. Autoproclamado defensor da democracia cristã “liberal”, ele apoiou restrições. Direitos LGBTQ+ E Imigração Enquanto oprime o país Departamento de Justiça E Jornal. Ele recebeu elogios de populistas conservadores e do establishment conservador nos Estados Unidos, reiterando o antigo slogan de Trump. dizer “Tornar a Europa Grande Novamente” na opinião pública.

Depois de uma aparição na Heritage Foundation em Washington, Orban escreveu Nas suas observações no X, ele discutiu "terrenos comuns para a cooperação entre as potências conservadoras da Europa e da América". "Apoiar as famílias, combater a imigração ilegal e defender a soberania das nossas nações", disse ele.

O líder húngaro viajou mais tarde de Washington para Palm Beach, na Flórida, para ver Trump na sua propriedade em Mar-a-Lago, numa reunião na sexta-feira que exibiu alguns dos símbolos normalmente reservados aos dois líderes mundiais.

Os homens cumprimentaram-se formalmente na escadaria da propriedade, posando num tapete vermelho rodeado por bandeiras americanas e húngaras.

No interior, com os seus partidos frente a frente em longas mesas de conferência, os dois mantiveram reuniões, “discutindo uma vasta gama de questões que afectam a Hungria e os Estados Unidos, incluindo a importância crítica de fronteiras fortes e seguras para proteger a soberania de cada nação. ”De acordo com a campanha de Trump. Um concerto noturno aconteceu dentro do complexo, onde Trump subiu ao palco para elogiar Orphan.

“Não há líder melhor, mais inteligente ou melhor do que Viktor Orbán”, disse Trump na noite de sexta-feira. O ex-presidente, num aparente aceno à abordagem autoritária do líder húngaro, disse que Orban é “uma figura controversa porque diz: 'É assim que vai ser', e ponto final. Certo? Ele é o chefe. Não, ele é um grande líder.”

Orban deu o seu apoio a Trump no X, dizendo que o mundo “precisa de líderes que possam ser respeitados e que tragam a paz ao mundo”. Ele é um deles! Volte e nos dê paz, senhor presidente!

Como Trump está se tornando mais autoritário

O presidente Biden criticou a reunião Trump-Orban na sexta-feira, dizendo que ela demonstrava as tendências autoritárias de seu arquirrival.

"Você sabe [who Trump is] Reunião hoje em Mar-a-Lago? Órfão da Hungria, que "Ele disse categoricamente que não achava que a democracia iria funcionar", disse Biden em uma parada de campanha na Pensilvânia. "Ele está em busca da ditadura… seja quem for que encontre. Vejo um futuro que preserva a democracia, e não a restringe.

Os comentários do presidente foram feitos um dia depois de ele ter recebido o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristerson, num discurso sobre o Estado da União para marcar a adesão da Suécia à aliança da OTAN. Orbán inicialmente se opôs à tentativa da Suécia de aderir à coalizão e à ajuda da UE à Ucrânia em meio à guerra com a Rússia. Apesar das tensões contínuas entre a Rússia e o Ocidente como resultado da guerra, ele mantém laços estreitos com o Kremlin e com o presidente russo, Vladimir Putin.