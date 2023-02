À medida que a nevasca continua no sul, partes do Nordeste sentiram o brutal vento frio que não sentiam há décadas

CNN

Centenas de milhares de pessoas ficaram sem energia no Texas em meados de quinta-feira Temperaturas frias e estradas geladasO nordeste está preparado para um vento extremamente frio, que os meteorologistas dizem que pode ser o mais frio em décadas.

O Texas está sofrendo o impacto de uma perigosa tempestade de neve que despejou várias rodadas de neve e chuva congelante que causou condições de risco de vida nas estradas nos estados vizinhos, incluindo Oklahoma, Arkansas e a área de Memphis, no Tennessee.

Na quarta-feira, o Texas informou que uma terceira pessoa morreu durante a tempestade depois que perdeu o controle de seu caminhão em uma estrada gelada ao norte de Eldorado. Uma pessoa foi morta em um engavetamento de 10 carros em Austin, e outra morreu quando seu carro capotou na cidade de Arlington, na área de Dallas, disseram as autoridades.

Embora algum alívio da tempestade mortal fosse esperado na quinta-feira, quando as temperaturas subiram lentamente, camadas de neve e gelo se acumularam, quebrando galhos e galhos e causando quedas de energia. Na manhã de quinta-feira, para quase 400.000 residências e empresas no Texas PowerOutage.us. Isso significa que milhares de pessoas não têm aquecimento ou água quente devido ao gelo que cai no chão.

Da noite para o início da quinta-feira, um quarto de polegada adicional de neve pode polir estradas já escorregadias, especialmente no centro e norte do Texas, sul de Oklahoma e Arkansas.

“Isso elevará o total de gelo da tempestade acima de 0,5”, o que aumentará o risco de danos significativos às árvores e falta de energia em muitos locais, bem como estradas perigosas e geladas. “A neve pode se misturar com chuva gelada às vezes, aumentando as chances de estradas congeladas”, disse o Serviço Nacional de Meteorologia.

Enquanto o Texas e o Centro-Sul aguardam temperaturas mais altas, uma tempestade de inverno separada se formando no Nordeste está provocando alertas de ventos frios abaixo de zero graus Fahrenheit na sexta-feira e no sábado.

“Esta é uma explosão ártica épica e geracional”, disse o Serviço Nacional de Meteorologia em Caribou, Maine. “De sexta a sexta à noite, o ar mais frio do Hemisfério Norte descerá sobre a região.”

No final da noite de quinta-feira, o Nordeste começará a experimentar temperaturas abaixo de zero, levando autoridades de vários estados a emitir avisos de preparação.

Em Connecticut, o governador ativou o protocolo de clima frio severo do estado começando na tarde de quinta-feira e continuando até o fim de semana.

“Com o frio extremo vindo em nossa direção, o congelamento pode se formar na pele exposta em 30 minutos. Passar longos períodos ao ar livre nessas condições não é apenas prejudicial, é perigoso”, disse o governador Ned Lamont.

Abrigos e centros de aquecimento estão disponíveis em todo Connecticut, e o transporte pode ser fornecido quando necessário, acrescentou o governador.

Da mesma forma, espera-se que centros de aquecimento estejam disponíveis em Maine, Rhode Island, Massachusetts e Vermont, disseram autoridades.

Em Boston, o prefeito declarou uma emergência de frio para a cidade de sexta a domingo, devido ao clima extremamente frio.

“Peço a todos os residentes de Boston que tomem precauções, fiquem aquecidos e seguros e verifiquem seus vizinhos durante esta emergência fria”, disse o prefeito Michael Wu.

Espera-se que mais de 15 milhões de pessoas no Nordeste estejam sob vigilância ou alerta de vento frio a partir de quinta-feira à noite ou sexta-feira de manhã e continuando pelo menos até a tarde de sábado.

Serviço Meteorológico Nacional Emitir um aviso de resfriamento pelo vento Quando se espera que o ar esteja -25 graus Fahrenheit ou mais frio.

Um aviso de vento frio se aplica a todas as partes do Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts e Rhode Island, norte de Connecticut, leste e centro de Nova York e nordeste da Pensilvânia.

As temperaturas no norte da Nova Inglaterra cairão para 15 a 25 graus abaixo de zero no fim de semana. Além disso, temperaturas mais baixas trarão ventos de 25 a 40 milhas por hora, o que fará com que o vento pareça tão baixo quanto -10 graus Fahrenheit nas áreas ao sul da cidade de Nova York.

“Evite atividades ao ar livre na sexta e no sábado! Temperaturas frias combinadas com o fator de resfriamento do vento levarão a condições de risco de vida do lado de fora”, disse o New Hampshire Homeland Security and Emergency Management em um comunicado. Registre-se no Facebook Tarde de quarta-feira.

Enquanto isso, peças O norte de Nova York e o norte da Nova Inglaterra sentirão -35 a -50 graus Fahrenheit, com alguns locais experimentando ventos frios de até 65 graus abaixo de zero. Essas condições extremas podem causar congelamento em cinco minutos.

“Arrepios de vento na década de 50 negativos nas partes do norte desta região (da Nova Inglaterra) podem ser os mais frios sentidos em décadas”, disse o Centro de Previsão do Tempo.

As temperaturas vão subir na maioria das áreas na tarde de domingo.