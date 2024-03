Putin diz que concordou em trocar Alexei Navalny por prisioneiros no Ocidente

MOSCOU – O presidente russo, Vladimir Putin, disse neste domingo que concorda com a ideia de troca de prisioneiros envolvendo a morte do líder da oposição Alexei Navalny em uma colônia penal e de “algumas pessoas presas em países ocidentais”.

Os comentários de Putin vieram depois que a NBC News perguntou: “Sr. Presidente, o jornalista Ivan Gershkovich passou as eleições na prisão; Boris Nadeshtin, que se opõe à sua guerra na Ucrânia, não está autorizado a opor-se a si; E Alexei Navalny morreu numa das suas prisões durante a sua campanha. Senhor presidente, é isso que você chama de democracia?

Putin, que raramente menciona Navalny pelo nome, disse: “Alguns dias antes da morte do Sr. Navalny, alguns dos meus colegas disseram-me que algumas pessoas presas em países ocidentais tiveram uma ideia para substituir o Sr. Navalny.”

“Acredite ou não, a pessoa que falava comigo não terminou a frase quando eu disse: 'Concordo'. Mas, infelizmente, o que aconteceu aconteceu”, acrescentou Putin, declarando vitória nas eleições do país.

Os comentários de Putin foram feitos no último dia das eleições nacionais, nas quais liderou com 88% dos votos. A sua esperada vitória, após uma repressão implacável à dissidência, prolongaria o seu reinado de quase um quarto de século por mais seis anos.

Os apoiantes de Navalny acusaram Putin de o matar para evitar uma troca iminente de prisioneiros que o teria libertado e aos dois americanos. Cinco fontes disseram à NBC News que tal acordo estava sendo negociado, mas não era iminente quando Navalny morreu em 16 de fevereiro, aos 47 anos.

Putin disse que a transferência teria uma condição: que Navalny nunca retornasse à Rússia.

O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse mais tarde à NBC News que foi oferecida à viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, que está em Berlim, a oportunidade de vir à Rússia e ver seu marido, mas ela optou por ficar no exterior.

Navalny, um advogado e ativista anticorrupção que liderou a oposição a Putin durante mais de uma década, passou os seus últimos dias numa colónia penal russa acima do Círculo Polar Ártico. O Serviço Penitenciário Federal da Rússia disse que ele morreu após retornar de uma caminhada e que estava doente.

Em 2020, Navalny quase morreu após ser envenenado com um agente nervoso de uso militar durante uma viagem à Rússia. Foi levado para a Alemanha para tratamento e preso depois de regressar à Rússia – onde passou os seus últimos anos de prisão após uma condenação por acusações relacionadas com terrorismo.

Sua morte foi amplamente atribuída ao Kremlin. Num discurso na Casa Branca no dia da morte de Navalny, o presidente Joe Biden disse não ter “nenhuma dúvida” de que a morte de Navalny foi “o resultado de algo que Putin e os seus capangas fizeram”.

Na semana seguinte, anunciou mais de 500 sanções, responsabilizando a Rússia pela morte de Navalny e pela guerra do país com a Ucrânia. Biden disse que as sanções visavam indivíduos ligados à prisão de Navalny e aos setores financeiro e de defesa da Rússia.

“Eles garantirão que Putin pague um preço ainda mais alto pela sua agressão no exterior e pela repressão interna”, disse ele em 23 de fevereiro.