Por que os Warriors não foram influenciados pelo comércio de grande sucesso de Damian Lillard-Bucks – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Enquanto muitos no mundo da NBA tentam recuperar o equilíbrio após uma negociação devastadora nesta quarta-feira maluca, o pessoal do Chase Center está bocejando e se espreguiçando.

Afinal, os Warriors raramente foram prejudicados pela espetacular troca tripla que enviou Damian Lillard dos Trail Blazers para os Bucks, Jusuf Holliday de Milwaukee para Portland e Jusuf Nurkic e dois jogadores rotativos dos Blazers para os Suns.

Os Warriors estão exatamente onde estavam antes da NBA se tornar nuclear na quarta-feira. Eles não veem apenas o Denver Nuggets, o atual campeão e favorito para vencer a Conferência Oeste, mas também o Suns, amplamente considerado o segundo time mais perigoso da conferência.

O Golden State já estava lá e ainda está anos-luz à frente de Portland, onde os dirigentes estão comprometidos com um movimento juvenil que esperam que amadureça antes de 2030.

O sonho febril do Golden State de um dia conseguir o superastro de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo – sempre uma invenção da imaginação criativa – teve uma segunda morte.

Quanto ao Phoenix, os Warriors já o consideravam um obstáculo imponente, e isso é tão verdade esta semana quanto na semana passada.

Surya fez algum progresso. Eles sacrificaram um pouco da defesa de um elenco que carecia de muito, mas ganhou a profundidade necessária. Ao trocar o centro duplo-duplo Deandre Ayton pela besta operária mais fraca Nurkic, Phoenix ainda oferece uma escalação que grita uma mensagem unilateral aos oponentes:

“Sabemos que não vamos prendê-lo, mas você sabe que podemos vencê-lo porque temos Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal.”

Quando a noite começa no Chase Center, os Warriors recebem os Suns, e o evento “Circle the Date” desde o início não é mais – nem menos – impressionante do que costumava ser.

Golden State ficou menos surpreso do que a maioria dos observadores. Todo o Sistema Solar sabia que Lillard seria mandado embora de Portland conforme solicitado, e a maioria presumiu com segurança que ele estava destinado à Conferência Leste. Está feito. Os Warriors não vão chorar sabendo que não enfrentarão Dam mais de duas vezes na temporada regular.

As notícias comerciais certamente levantaram sobrancelhas em toda a Nova Inglaterra, enquanto os Celtics buscam vencer o Leste. Com um confronto de dois homens entre Lillard e Antetokounmpo projetado para criar pesadelos, os Bucks passaram de co-favoritos no Leste a favoritos para vencer as finais da NBA.

Os guerreiros podem ver de longe. Eles foram sextos na terça-feira e permanecem nessa posição na quarta.

“Nossos jogadores estiveram na academia durante todo o verão”, disse o gerente geral Mike Dunleavy Jr. aos repórteres na segunda-feira. “Bom, plano de crescimento jovem que temos em andamento. Nossos jogadores agora começam a vazar novamente. Acho que vamos para o acampamento mental, fisicamente e com saúde e ansiosos por uma ótima temporada.

Há alegria em Milwaukee. Tragédia em Portland. Alívio em Phoenix. Os que estavam no Golden State pararam por um momento e retomaram a discussão dos detalhes que os afetavam diretamente.

