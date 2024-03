O 8S Gen 3 da Qualcomm visa telefones topo de linha mais caros

A Qualcomm lançou um novo chipset projetado para ficar abaixo de seu carro-chefe atual em termos de capacidades e preço. O Snapdragon 8S Gen 3 visa trazer a maioria dos recursos do 8 Gen 3 – incluindo suporte para modelos de IA no dispositivo – para telefones muito mais baratos. Isso marca um novo nível para os chips topo de linha da série 8 e também é um pouco confuso.

Antes de entrarmos em tudo isso, vamos começar com coisas simples: o 8S Gen 3 inclui a mesma GPU que o 8 Gen 3 padrão, embora com um núcleo menos eficiente e rodando em uma frequência mais baixa – 3,0 GHz e 3,4 GHz no 8 Geração 3 chegando ao Prime Core. O novo 8S Gen 3 também usa o modem X70 5G da geração anterior, que inclui suporte para Wi-Fi 7. Também há suporte para ray tracing acelerado por hardware, para que os jogos fotorrealistas rodem com mais suavidade, o que parece ser a referência para os carros-chefe dos telefones atualmente.

Naturalmente, existe IA. O 8S Gen 3 suporta IA generativa multimodal no dispositivo e pode executar grandes modelos de linguagem com até 10 bilhões de parâmetros – incluindo modelos como Llama 2 e Gemini Nano. Ele não oferece todos os recursos de IA do Snapdragon 8 Gen 3, mas oferece suporte a assistentes virtuais de IA de geração e aprimoramento de imagem.

Cada nível topo de linha do Snapdragon pode ser dividido em três subcategorias, como explicou Deepu John, diretor sênior de gerenciamento de produtos da Qualcomm. Existem chipsets das séries Snapdragon 8, 7, 6 e 4, com até três ofertas diferentes. Este chip da série “S” fica abaixo do padrão 8 Gen 3 e ficará no topo se a Qualcomm lançar o 8 Plus Gen 3. READ Ciclone Freddy: Vento e chuva em Moçambique à medida que a tempestade se aproxima

Você sabia? Na melhor das hipóteses, é ainda mais confuso quando você lembra que os fabricantes de telefones ainda estão usando o carro-chefe de 2022, Snapdragon 8 Gen 2, em telefones carro-chefe como o OnePlus 12R. O Snapdragon 7 Gen 3 fica logo abaixo do 8S Gen 3. Alguns telefones. A Qualcomm parece estar cortando bastante o mercado de telefones de última geração, talvez em uma tentativa de impedir que os OEMs recorram à MediaTek.