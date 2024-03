Hubble captura as tempestades estrondosas do gigante e a lua vulcânica Io

Furacões, cisalhamento do vento, tempestades violentas na atmosfera de Júpiter

O maior e mais próximo dos exoplanetas gigantes, Quinta-feiraSuas nuvens coloridas oferecem um caleidoscópio de formas e cores em constante mudança. É um planeta com clima sempre tempestuoso: furacões, anticiclones, cisalhamento de vento e a maior tempestade do sistema solar, a Grande Mancha Vermelha.

Júpiter não tem superfície sólida e está permanentemente coberto por nuvens de cristais de gelo de amônia com cerca de 48 quilômetros de espessura, em uma atmosfera com dezenas de milhares de quilômetros de profundidade, o que dá ao planeta sua aparência em faixas.

As bandas são produzidas por ventos que fluem em diferentes direções, em diferentes latitudes, a velocidades de até 350 milhas por hora. As áreas mais claras onde a atmosfera sobe são chamadas de zonas. As áreas escuras onde o vento incide são chamadas de cinturões. Quando essas correntes opostas interagem, surgem tempestades e turbulências.

O Hubble acompanha estas mudanças dinâmicas com uma clareza sem precedentes todos os anos, e há sempre novas surpresas. As muitas grandes tempestades e pequenas nuvens brancas vistas nas últimas imagens do Hubble são evidências de que há muita atividade acontecendo na atmosfera de Júpiter neste momento.

O Telescópio Espacial Hubble monitora o clima tempestuoso de Júpiter

O gigante planeta Júpiter, em toda a sua glória, é revisitado NASAé telescópio espacial Hubble Nestas últimas imagens, ambos os lados do planeta foram capturados de 5 a 6 de janeiro de 2024. Hubble observa Júpiter e outros planetas externos do sistema solar todos os anos Programa Legado das Atmosferas Externas do Planeta (OPAL). Porque estes grandes mundos estão rodeados por nuvens e agitados por ventos violentos, causando um caleidoscópio de padrões climáticos em constante mudança.

[left image] – Grande o suficiente para engolir a Terra, a clássica Grande Mancha Vermelha ocupa um lugar de destaque na atmosfera de Júpiter. No canto inferior direito, em uma latitude mais ao sul, há uma feição às vezes chamada de Mancha Vermelha Jr. Este anticiclone é o resultado de tempestades combinadas em 1998 e 2000, e apareceu pela primeira vez vermelho em 2006 e depois tornou-se castanho claro nos anos seguintes. Está um pouco vermelho novamente este ano. A origem da cor vermelha é desconhecida, mas pode incluir uma variedade de compostos químicos: enxofre, fósforo ou matéria orgânica. Mantendo-se no seu caminho, mas movendo-se em direções opostas, o Red Spot Junior passa pela Grande Mancha Vermelha a cada dois anos. Outro pequeno anticiclone vermelho aparece no extremo norte.

[right image] – A atividade de tempestades também aparece no hemisfério oposto. Um par de tempestades, um tornado vermelho escuro e um anti-tornado avermelhado, aparecem um ao lado do outro à direita do centro. Eles parecem tão vermelhos que, à primeira vista, parece que os joelhos de Júpiter estão esfolados. Estas tempestades giram em direções opostas, indicando um padrão alternado de sistemas de alta e baixa pressão. No caso dos ciclones, as nuvens nas bordas descem para o meio, removendo a neblina atmosférica.



Crédito: Goddard Space Flight Center da NASA, Produtor Principal: Paul Morris

Espera-se que as tempestades passem umas pelas outras porque suas rotações no sentido anti-horário e anti-horário se repelem. “Muitas grandes tempestades e pequenas nuvens brancas são um sinal de muita atividade na atmosfera de Júpiter neste momento”, disse Amy Simon, gestora do projeto Opal no Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland.

A lua da Galileia na borda esquerda da imagem, Io – é o corpo vulcanicamente mais ativo do Sistema Solar, apesar do seu pequeno tamanho (ligeiramente maior que a Lua da Terra). O Hubble resolve depósitos de fluxo vulcânico na superfície. A sensibilidade do Hubble aos comprimentos de onda azul e violeta revela claramente características interessantes da superfície. da NASA em 1979 Viajante 1 A espaçonave descobriu a aparência de pizza e os vulcões de Io, surpreendendo os cientistas planetários porque é uma lua pequena. O Hubble continuou de onde a Voyager parou, rastreando o inquieto Io ano após ano.



As imagens do Telescópio Espacial Hubble usadas nesta visualização científica animada apresentam um ciclo completo do planeta gigante Júpiter. Não é um filme em tempo real. Em vez disso, instantâneos do Hubble do planeta colorido, tirados de 5 a 6 de janeiro de 2024, foram fotografados em uma esfera e girados em animação de modelo. A taxa de rotação real do planeta é de cerca de 10 horas, o que é facilmente traçado observando a Grande Mancha Vermelha ir e vir durante cada rotação completada. O Hubble observa Júpiter e outros planetas externos do sistema solar todos os anos no âmbito do Outer Planet Atmospheres Legacy Project (OPAL). Crédito: NASA, ESA, Amy Simon (NASA-GSFC), Joseph DePasquale (STScI)

O Telescópio Espacial Hubble está em operação há mais de três décadas e continua a fazer novas descobertas que moldam a nossa compreensão fundamental do universo. Hubble é um projeto de colaboração internacional entre NASA e ESA (Agência Espacial Europeia) O Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland, gerencia o telescópio. Goddard está trabalhando com a Lockheed Martin Space em Denver, Colorado. O Space Telescope Science Institute (STScI) em Baltimore, Maryland, administra as operações científicas do Hubble e do Webb para a NASA. O STScI é operado pela NASA pela Associação de Universidades para Pesquisa Astronômica em Washington, DC.