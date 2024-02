Biden diz que o comportamento militar de Israel em Gaza é “exagerado”

O presidente Biden disse na quinta-feira que foi “exagerado” em sua forte condenação da campanha militar de Israel em Gaza, e disse esperar que as negociações em andamento sobre a libertação de reféns em troca de um cessar-fogo de longo prazo estabeleçam as bases para uma mudança de rumo. De guerra.

“O comportamento de resposta na Faixa de Gaza é muito elevado”, disse Biden. “Estou trabalhando muito duro agora para conseguir esse cessar-fogo de reféns. Estou trabalhando incansavelmente neste acordo… porque acho que se conseguirmos um atraso, um atraso antecipado – podemos aumentar a chance de que esta luta em Gaza vai mudar.”

Biden, que tem sido relutante em falar sobre o sofrimento em Gaza, falou em termos ainda mais viscerais sobre as frustrações no enclave.

“Estou trabalhando muito para levar ajuda humanitária a Gaza. Há muitas pessoas inocentes morrendo de fome. Muitas pessoas inocentes estão em apuros, estão morrendo e isso tem que parar”, disse Biden.

Os comentários marcam uma reviravolta surpreendente para Biden, que tem uma ligação emocional com Israel, mesmo com a raiva crescente entre a parte de tendência esquerdista da base democrata em relação à guerra em Gaza e ao seu enorme custo civil. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, os ataques aéreos e ataques israelenses nos últimos quatro meses mataram 27.000 palestinos e criaram uma catástrofe humanitária na área densamente povoada de mais de 2 milhões de pessoas.

A campanha militar de Israel surgiu em resposta a um ataque de 7 de Outubro perpetrado por militantes do Hamas, no qual romperam a cerca da fronteira de Israel com Gaza, matando 1.200 israelitas, muitos deles civis, e fazendo cerca de 250 reféns. Biden contornou duas vezes o Congresso para enviar centenas de milhões de dólares em armas a Israel, irritando alguns democratas do Senado. READ Disney estende contrato do CEO Bob Iger

O presidente resistiu à pressão para pedir um cessar-fogo em Gaza, que as pesquisas mostram o apoio da maioria dos eleitores democratas. Mas o seu apoio inabalável a Israel custou-lhe custos políticos, uma vez que os eleitores jovens, as pessoas de cor e os árabes americanos e os muçulmanos americanos opuseram-se fortemente à sua forma de lidar com a guerra. Ainda assim, o Congresso está a debater um projeto de lei de ajuda externa que inclui 14 mil milhões de dólares em ajuda a Israel, que foi aprovado na quinta-feira no Senado.

Na quinta-feira, um painel de conselheiros políticos seniores viagem para Michigan, Com uma grande população árabe-americana e muçulmana, ele deve reunir-se com membros da comunidade e autoridades eleitas para tentar angariar apoio. O estado é fundamental para o caminho de Biden para um segundo mandato, mas o presidente enfrenta problemas difíceis lá, especialmente porque muitos eleitores árabes-americanos e muçulmanos se reúnem para garantir que os membros das suas comunidades não apoiem Biden em Novembro.

Biden e os seus assessores estão furiosos com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que ignorou repetidamente os apelos dos EUA para limitar as baixas civis, interromper as operações militares em Gaza e entregar mais ajuda ao enclave, onde centenas de milhares de residentes correm o risco de morrer de fome. e doença.

Nas últimas semanas, apesar de centenas de milhões de dólares em transferências de armas e do apoio inabalável, Netanyahu humilhou publicamente Biden, mesmo com o aumento da condenação global. Netanyahu tornou-se cada vez mais resistente à perspectiva de uma solução de dois Estados – que Biden disse que deveria seguir-se ao fim da guerra – e esta semana rejeitou um acordo para libertar alguns reféns israelitas em troca de um cessar-fogo de longo prazo. O secretário de Estado Anthony Blinken lutou enquanto estava na região. READ Carrefour está retirando Pepsi, Lace e Lipton das prateleiras

Netanyahu enfureceu as autoridades norte-americanas quando prometeu continuar a campanha militar israelita em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, para onde mais de 1 milhão de palestinianos fugiram em busca de segurança sob ordens israelitas. Na quinta-feira, o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse que qualquer acção israelita em Rafah nas actuais circunstâncias seria “desastrosa para essas pessoas, e não a apoiaremos”.

Na quinta-feira, Biden divulgou um memorando de segurança nacional que insta o Departamento de Estado a buscar garantias por escrito dos países que recebem armas dos EUA. A adesão ao direito internacional e que os destinatários “não devem negar, restringir ou embargar arbitrariamente” a assistência humanitária dos EUA.

O memorando surgiu em resposta às crescentes críticas dos principais democratas sobre a campanha militar de Israel e a sua adesão ao direito internacional, apesar de receber armas dos EUA e milhares de milhões de dólares em ajuda.

Falando sobre seus esforços para levar ajuda a Gaza, Biden descreveu como pressionou o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi a abrir a passagem de fronteira do país entre Rafah e Gaza, o que Sisi inicialmente se recusou a fazer, temendo que Israel realocasse os palestinos à força. O país dele. Mas Biden referiu-se erroneamente a Sisi como “o presidente do México”.