Tendo problemas com o iPhone ou Mac? iOS 16.4.1 e macOS 13.3.1 estão aqui para ajudar

Quando se trata de atualizações do sistema operacional, nós da Macworld encorajamos os usuários a instalá-las o mais rápido possível. Às vezes, as atualizações contêm novos recursos interessantes, mas as correções de bugs e as atualizações de segurança são as mais importantes. Mas com iOS 16.4, iPadOS 16.4 e macOS 13.3, Atualizar para atualizar Valeu a pena esperar – e dependendo dos problemas que você teve com seus dispositivos, eles podem ser os mais importantes do ano.

Na sexta-feira, a Apple lançou pequenas atualizações para iOS 16.4 e macOS 13.3 e, se você olhar as notas de lançamento, verá que são atualizações muito pequenas. Três problemas principais são mencionados – correções para Siri, desbloqueio automático do seu Mac com o Apple Watch e um emoji – mas são maiores do que isso. Uma delas é que eles incluem dois patches de segurança importantes que podem ser “severamente explorados”. Por outro lado, o iOS 16.4 e o macOS 13.3 parecem corrigir a maioria, se não todos, dos bugs introduzidos:

iOS 16.4 e iPadOS 16.4

aplicativo de clima : o aplicativo meteorológico em que muitos de nós confiamos para definir o tom do dia tem problemas para exibir a previsão. No início desta semana, o aplicativo Weather sofreu uma falha completa de dados e, enquanto o serviço estava sendo restaurado (de acordo com o site System Status da Apple), o aplicativo ainda funcionava mal. Não temos certeza se o aplicativo de clima foi corrigido, mas não tivemos nenhum problema desde sexta-feira.

Consumo de bateria : Sempre parece haver uma contagem de voz de usuários com pouca duração da bateria quando uma atualização é lançada. Mas o número de contas de eventos, como as da comunidade de suporte da Apple, parece ser mais frequente com o iOS 16.4. O YouTuber iAppleBytes tem uma demonstração em vídeo do teste de bateria Geekbench com iOS 16.4, que suporta a alegação de vida útil reduzida da bateria. O consumo de bateria é sempre difícil de quantificar, mas não notamos nenhum consumo incomum no iOS 16.4.1.

Aplicativo doméstico: O aplicativo Home, usado para controlar dispositivos domésticos inteligentes, recebeu uma atualização em sua arquitetura, mas a Apple tropeçou durante seu lançamento. Foi oferecido inicialmente no iOS 16.2, mas foi retirado e lançado posteriormente com o iOS 16.4. Agora, o iMore relata que há muitas reclamações sobre o app reformulado. Não encontramos problemas no iOS 16.4, mas nosso aplicativo Home funciona bem no iOS 16.4.1.

mac OS Ventura 13.3