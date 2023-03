Na Califórnia, chuva provoca inundações e evacuações

Comente esta história Comente

As fortes chuvas obstruíram as estradas e levaram a esforços de resgate de emergência enquanto o centro da Califórnia se prepara para mais tempestades nos próximos dias. A Guarda Nacional da Califórnia ajudou no resgate de pelo menos 56 pessoas na manhã de sábado, quando a pequena comunidade de Pajaro, no condado de Monterey, foi engolfada. Na manhã de sábado, o gabinete do governador disse que estava trabalhando para ajudar a comunidade de maioria latina, que tem uma população de menos de 3.000 habitantes.

“Meu coração está com os residentes de Bajaro esta noite”, disse o presidente do conselho de supervisores do condado de Monterey, Luis Alejo. disse em um tweet. “Esperávamos evitar e prevenir essa situação, mas, na pior das hipóteses, o curso superior do rio Bajaro quebrou no meio da noite”.

Depois que os poços do sistema absorveram a água da enchente, o distrito local de água alertou os moradores a não beber ou cozinhar com água da torneira até que as autoridades tivessem a chance de testar a qualidade da água.

Quando o sol nasceu sobre o estado, mais de 9.000 residentes ainda estavam sob ordens de evacuação enquanto a Califórnia continuava a enfrentar o que é conhecido como Rio Atmosférico, uma das tempestades mais úmidas da Costa Oeste. Este é o 10º evento nesta temporada.

O Serviço Nacional de Meteorologia declarou uma “emergência de inundação repentina” para partes da Califórnia ao longo do rio Atmosférico em 10 de março. (Vídeo: Jackson Barton/The Washington Post)

Na tarde de sexta-feira, os níveis de inundação já eram enormes. Na área da baía de São Francisco, os viajantes tiveram que contornar as enchentes que fecharam várias estradas, incluindo uma importante rodovia em Oakland. No sábado à tarde, aprox. 32.000 clientes no estado Cerca de 55.000 clientes permaneceram sem energia na sexta-feira. Segundo as autoridades, pelo menos duas pessoas morreram como resultado das recentes tempestades. READ Três mortos em Hade após novo terremoto na Turquia

A situação continuou a se deteriorar nas áreas costeiras centrais do estado e o Vale de Salinas – muitas vezes chamado A “tigela de salada” do país Por causa das folhas verdes e outros vegetais cultivados lá. Em algumas partes da região, as estradas foram inundadas e as principais rotas de evacuação ficaram intransitáveis. Uma violação de dique separada ocorreu a quase 150 milhas de Pajaro, na comunidade de Cutler, no condado de Tulare.

Os meteorologistas prevêem que esta chuva incessante continuará até a próxima semana.

Embora a umidade principal associada ao rio atmosférico se mova na sexta-feira, chuvas adicionais moderadas a fortes são esperadas no centro e norte da Califórnia no final de sábado e no domingo. Mais tarde, espera-se que outro rio atmosférico originário perto do Havaí chegue à costa.

Até terça-feira, 3 a 6 polegadas de chuva podem cair ao longo da costa, com precipitação de dois dígitos nos picos mais altos da Sierra Nevada. Prevê-se a queda de mais 4 a 8 pés de neve, o que pode levar a mais inundações, rápido degelo e avalanches.

Um alerta de inundação está em vigor para áreas abaixo de 4.000 pés de altitude no centro e norte da Califórnia. O escritório do Serviço Nacional de Meteorologia em Hanford, Califórnia, disse que muitos riachos e rios que estavam em estágio de inundação na sexta-feira continuarão a subir durante o fim de semana.

O serviço meteorológico começou a emitir alertas de inundação repentina na sexta-feira, quando riachos e riachos atingiram velocidades estrondosas combinadas com fortes chuvas e degelo.

Springville, uma comunidade de cerca de 1.000 residentes ao longo da Rodovia 190 no condado de Tulare, no centro da Califórnia, foi colocada sob uma grave “emergência de inundação repentina” nas primeiras horas da manhã. READ Gigi Sohn, indicada por Biden à FCC, desistiu após uma contundente batalha de lobby

“Esta é uma situação particularmente perigosa. Agora procure um terreno mais alto!” Foi o que alertou o serviço meteorológico de Hanford.

filmagem de drone revelado Dezenas de casas estão flutuando na água, pelo menos uma estrutura desabou e muitas estão à beira da destruição.

Em um alerta online aos residentes, a Tulare County Resource Management Agency descreveu a inundação como “sem precedentes”.

O condado de Tulare, a sudeste de Fresno e a nordeste de Bakersfield, registrou 4,3 polegadas de chuva nas 24 horas que terminaram na manhã de sábado. Há de três a dois metros e meio de água na camada de neve de Sierra – que é alta na maioria dos lugares – o que significa que o calor atmosférico do rio pode derreter rapidamente água suficiente para dobrar a quantidade despejada em riachos e riachos durante as tempestades de neve.

Enquanto isso, as comunidades montanhosas da Sierra estão trabalhando para decidir onde colocar a neve que sempre se acumula. Embora a maior parte da neve caia acima de 8.000 pés, a chuva caiu na neve fofa abaixo.

O Central Sierra Snow Lab, perto da Interestadual 80, perto de Donner Pass, a cerca de 7.000 pés, mediu 9,3 polegadas de neve “encharcada pela chuva” na sexta-feira e atingiu 617 polegadas desde outubro.