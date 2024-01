Ian Ziering foi atacado por motociclistas no dia de Ano Novo em Los Angeles – Prazo

Paul Archuleta/Getty Images

Ex Beverly Hills 90210 A estrela Ian Gearing teve alguns momentos assustadores na véspera de Ano Novo em Los Angeles, quando foi atacado por um grupo de minimotos motorizadas na Hollywood Blvd.

A Vídeo obtido pelo TMZ, Gearing foi cercado por motociclistas que entravam e saíam do trânsito e podem ter batido em seu carro. Ziering é visto saindo do veículo, imediatamente cercado por motociclistas, começa uma briga com os motociclistas e Ziring é visto sendo atacado diversas vezes. Ele foge e tenta atravessar para o outro lado da rua, mas os motociclistas continuam batendo nele.

De acordo com a agência, Ziering voltou com seu carro e não ficou gravemente ferido.

O Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou à KTLA, afiliada da CW, que os policiais responderam a Hollywood Blvd e Highland Ave. por volta das 15h de domingo, após “relatos de uma briga envolvendo um grupo de motociclistas dirigindo de forma imprudente”.

Geering é conhecido por seu papel como Steve Sanders Beverly Hills, 90210 E Finn como Shepard Sharknado Filmes de TV. Recentemente, ele estrelou como convidado em uma voz Clonar alto.

Entramos em contato com um representante da Zeering para comentar e atualizaremos se/quando recebermos uma resposta.