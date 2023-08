Prigozhin foi enterrado discretamente em sua cidade natal, São Petersburgo, Rússia

[1/4] Uma vista mostra o túmulo do líder mercenário russo Yevgeny Prigozhin, que morreu em um acidente de avião na semana passada, no Cemitério Borokovsky em São Petersburgo, Rússia, em 29 de agosto de 2023. REUTERS/Stringer Obtenha direitos de licenciamento

Um funeral tranquilo para o mestre da autopublicidade

Sigilo impede grandes reuniões que marcam sua morte

Putin fica longe do funeral

Prigozhin estava entre as 10 pessoas que morreram no acidente de avião

SÃO PETERSBURGO, Rússia (Reuters) – Resistente na vida, mas prudente na morte, o líder mercenário russo Yevgeny Prigozhin foi morto nesta terça-feira em um cemitério arborizado nos arredores de São Petersburgo, seis dias depois de ser morto em um inexplicável acidente de avião. . acidente

O funeral ocorreu sem o brilho da mídia, em total contraste com o estilo impetuoso e de autopromoção que construiu a reputação de Prigozhin na Rússia e em outros lugares por sua crueldade e ambição.

“A despedida de Yevgeny Viktorovich aconteceu em formato fechado. Quem quiser se despedir pode ir ao cemitério de Porokhovskoye”, disse seu serviço de notícias em uma breve postagem no Telegram.

Seu jato particular Embraer Legacy 600 caiu ao norte de Moscou em 23 de agosto, com 10 pessoas a bordo, incluindo Prigozhin, dois importantes tenentes de seu grupo Wagner e quatro guarda-costas.

Ele morreu dois meses depois de liderar um breve levante contra o sistema de segurança, o maior desafio ao governo do presidente Vladimir Putin desde que ele chegou ao poder em 1999.

Fotos e vídeos da Reuters na noite de terça-feira mostraram o túmulo de Prigozhin cercado por flores em um cemitério arborizado, com policiais e membros da guarda nacional de Roskvardia nas proximidades.

A agência de notícias independente Agentstvo citou um funcionário do cemitério dizendo que apenas 20 a 30 amigos e familiares compareceram à cerimônia, que durou apenas 40 minutos.

O secretismo em torno do evento não se traduziu num apoio público massivo a Prigozhin, uma figura brutal admirada por alguns na Rússia por abandonar abertamente os seus combatentes nas batalhas mais ferozes da guerra na Ucrânia. Sobre as deficiências do exército russo e de sua liderança.

Nos últimos dias, os fãs empilharam flores em santuários improvisados ​​de Prigozhin em Moscou, São Petersburgo e outros lugares.

O Kremlin rejeitou como “absolutamente falsa” a ideia de que Putin ordenou a sua morte em retaliação à revolta de junho. Ele disse na terça-feira que o presidente não compareceria ao funeral.

Mercenário Motim

Prigozhin assumiu o controle da cidade de Rostov, no sul, no final de junho, depois de insultar os altos funcionários de Putin com uma variedade de explosivos grosseiros e gírias de prisão por supostamente não terem lutado adequadamente na guerra na Ucrânia.

Seus caças abateram vários aviões russos, matando seus pilotos, e avançaram em direção a Moscou antes de recuar 200 km (125 milhas) da capital. Putin inicialmente retratou Prigozhin como um traidor cuja rebelião poderia mergulhar a Rússia numa guerra civil, embora tenha feito um acordo com ele para acalmar a crise.

No dia seguinte ao acidente, Putin enviou as suas condolências às famílias dos mortos e disse que conhecia Prigozhin há muito tempo, desde os turbulentos anos do início da década de 1990.

“Ele é um homem com um destino difícil, cometeu erros graves na vida”, disse Putin, descrevendo-o como um empresário talentoso.

Antes da revolta, Prigozhin brincou que seu apelido deveria ser “Açougueiro de Putin” em vez de “Chef de Putin” – um apelido que sua empresa de catering adquiriu após ganhar contratos com o Kremlin. Ele sempre declarou a sua lealdade a Putin, embora tenha dito que o seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu, era tão incompetente que deveria ser enforcado pela sua traição.

Após a morte de Prigozhin, Putin ordenou que os combatentes de Wagner assinassem um juramento de lealdade ao governo russo – algo que Prigozhin resistiu devido à sua raiva contra o Ministério da Defesa, que, segundo ele, lhe custaria a guerra na Ucrânia.

Testes genéticos confirmaram a identidade de 10 pessoas mortas no acidente, incluindo dois pilotos e um comissário de bordo, disseram investigadores no domingo.

Na manhã de terça-feira, o presidente da Wagner Logistics, Valery Chekalov, foi enterrado em outro cemitério de São Petersburgo. À sua família juntaram-se dezenas de pessoas, algumas das quais a Reuters identificou como mercenários de Wagner e funcionários do império empresarial de Prigozhin.

Um padre ortodoxo russo fez orações e balançou um incenso diante do caixão de Chekalov, e os presentes se ofereceram para beijá-lo.

O braço direito de Prigozhin, Dmitry Utkin, cofundador de Wagner e principal comandante militar do grupo, também morreu no acidente.

A incerteza rodeia agora o destino do vasto império empresarial de Prigozhin, incluindo operações mercenárias em vários países africanos, onde garantiu grandes negócios de mineração de ouro e diamantes e foi útil ao Kremlin na promoção dos interesses de segurança russos em competição com potências rivais como a França e o Estados Unidos. Nos Estados.

Escrito por Mark Trevelyan e Guy Falconbridge; Edição de John Boyle e Alex Richardson READ Walt Nauta: assessor de Trump indiciado em caso de documentos classificados

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.