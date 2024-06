Acidente no salão de manicure de Long Island mata 4 pessoas, incluindo um oficial da polícia de Nova York fora de serviço

O Departamento de Polícia do Condado de Suffolk divulgou na sexta-feira as identidades das quatro pessoas mortas quando um SUV bateu em um salão de manicure de Long Island.

Jiancai Chen, 37, de Bayside, Queens; Emilia Renhoek, 30, de Deer Park; Yan Xu, 41, de Flushing, Queens; e Maisie Zhang, 50, de Flushing, Queens, foram mortas, disse o Departamento de Polícia do Condado de Suffolk em comunicado no sábado.

Nove pessoas, incluindo uma menina de 12 anos, ficaram feridas no acidente.

Clientes e funcionários estavam dentro do Hawaii Nail & Spa, no Grand Boulevard, em Deer Park, quando um SUV bateu na janela da frente, disse a polícia.

Uma das vítimas, Renhag, era uma policial de Nova York que estava fazendo as unhas no momento do acidente.

Emília Renhag. Polícia de Nova York PBA

Ele era um oficial da 102ª Delegacia do Queens. Um porta-voz do Departamento de Polícia da cidade de Nova York confirmou sua morte no sábado.

A Associação Benevolente da Polícia de Nova York disse estar “de coração partido” com a morte de Renhag.

“Por favor, junte-se a nós em oração por sua família, amigos e colegas”, disse a associação. Registro no Facebook.

Todas as 4 vítimas morreram no local. Outras nove pessoas com idades entre 12 e 58 anos ficaram feridas.

Quatro pessoas estão sendo tratadas em hospitais da região devido a ferimentos graves, mas sem risco de vida, e outras cinco estão sendo tratadas em hospitais, disse a polícia.

O motorista, Steven Swaley, foi preso sob suspeita de dirigir alcoolizado. Ele foi hospitalizado e será interrogado mais tarde, disse o departamento no sábado.

As autoridades alegam que ele dirigia um Chevrolet Traverse em direção ao sul em alta velocidade pelo estacionamento enquanto cruzava o Grand Boulevard e continuava pelo estacionamento do salão de beleza antes de bater na janela.