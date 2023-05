Warren Buffett vê incerteza no mercado de VEs

A incerteza é alta no mercado de EV e não haverá vencedor. Isso é o que o CEO da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, disse na reunião anual da empresa neste fim de semana.

“Você verá uma mudança nos veículos, mas não verá ninguém segurando o mercado porque trocou de veículo”, disse Buffett. Citado Através do Yahoo Finance.

Para ilustrar a incerteza em torno dos veículos elétricos, Buffett lembrou ao público como a Ford já dominou o mercado de carros graças ao Modelo T, apenas para ter prejuízo duas décadas depois.

A nota pode ser um alerta para a Tesla, que atualmente vende mais veículos elétricos do que qualquer montadora nos EUA, mas os rivais estão aumentando. No entanto, ao mesmo tempo, eles ainda não atingiram o nível da Tesla por motivos que vão desde os desafios da cadeia de suprimentos até questões financeiras.

Na semana passada, a Reuters relatado Espera-se que as startups de EV dos EUA relatem outro trimestre queimando dinheiro sem nenhuma melhora perceptível em um cenário econômico desafiador em que a demanda de EV está diminuindo.

“Qualquer empresa que perde dinheiro com uma avaliação baixa está comendo e os EVs não são exceção. Acho que é um sangramento lento. Capital, disse à Reuters.

Jogadores ainda maiores estão com problemas. Até o GM Queimando dinheiro Ele espera acabar com isso nos veículos elétricos até 2025. Enquanto isso, a Ford registrou uma perda de US$ 722 milhões no primeiro trimestre para sua divisão de veículos elétricos, o que se traduz em uma perda de mais de US$ 66.000 por veículo, de acordo com o analista e comentarista do mercado de energia Robert Price. relatado Semana passada.

A Tesla não está isenta de problemas, forçando-a a baixar os preços para acompanhar a demanda, enquanto a inflação das matérias-primas consome as margens de lucro. Esse problema pode piorar em meio aos programas de subsídios do governo federal sob a Lei Antiinflação.

Irina Slav para Oilprice.com

Mais ótimas leituras de Oilprice.com: