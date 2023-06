Celtics fecham Kristaps Poroshenko em troca de 3 times com Wizards e Clippers: fontes

Por Shams Sarania, Jared Weiss, Josh Robbins, La Murray e Jay King

Wizards, Celtics e Clippers estão perto de concluir uma troca de três times que teria enviado Kristaps Porchesis para Boston, Marcus Morris e a escolha do draft de 2023 da NBA para Washington e Malcolm Brogdon para Los Angeles. disse Atlético.

Os Pages ainda estão trabalhando nos detalhes e na opção de jogador de $ 36 milhões de Porzingis para a próxima temporada.

O acordo é considerado uma “grande possibilidade”, de acordo com uma fonte da liga informada sobre as negociações. Boston deve enviar salário adicional a Danilo Gallinari para cumprir o teto salarial de US$ 6,8 milhões.

Os Wizards mostraram interesse em trazer Porchesis de volta, mas várias equipes foram relatadas interessadas no grande homem de 2,10 metros. Washington adquiriu a Porsche em fevereiro de 2022. Na última temporada, ele teve média de 23,2 pontos com 8,4 rebotes e 2,7 assistências em 32,6 minutos por jogo.

Morris, de 33 anos, teve média de 11,2 pontos e quatro rebotes por jogo pelo Los Angeles. Brockton, 30, não foi titular na última temporada pela primeira vez em sua carreira. Ele teve média de 14,9 pontos com 4,2 rebotes e 3,7 assistências por noite.

Atletismo Análise instantânea:

Por que os magos movem Porsches?

Desde que os Wizards concordaram em negociar Bradley Beal, ficou claro que os novos tomadores de decisão da franquia querem reconstruir. Pergunta de acompanhamento: Até onde Michael Winger e Will Dawkins querem ir? Eles querem ir até os prisioneiros?

Uma troca envolvendo Porziņģis certamente indica que reduzir o plantel a garanhões é a direção que o comando dos Guias quer tomar.

Embora os Wizards tenham concordado em negociar Beal, o retorno aos Wizards foi limitado em termos de capital de giro que poderia iniciar uma reconstrução. Uma troca de três equipes envolvendo Porziņģis poderia fornecer mais capital de giro.

Para que os Wizards troquem Porcisas agora, Porcisas deve primeiro exercer sua opção de jogador para a temporada 2023-24. A opção vale US$ 36 milhões.

Hoje é o prazo para os Porsches exercerem essa opção de jogador, o que explica em parte a urgência em fazer essa troca.

Outro motivo de urgência: o draft de 2023 da NBA é na noite de quinta-feira, e adquirir mais capital de draft em uma negociação de Porches – dependendo do que esse capital de draft acabar sendo – daria aos Wizards a capacidade de usá-lo na noite de draft ou no draft. Ele está tentando subir no rascunho.

Desde que os Wizards o negociaram em fevereiro de 2022, Porscheis é muito querido por companheiros de equipe, treinadores e oficiais de equipe. Ele foi uma influência positiva para seus jovens companheiros de equipe, especialmente para o atacante Deni Avtija.

Porsches deixou claro na última temporada que adorava jogar em Washington e estava feliz por estar com a franquia no contrato certo de longo prazo. Mas desde o final da temporada, houve várias mudanças, incluindo a demissão do presidente e gerente geral Tommy Shepherd, a troca de Winger, Dawkins e Travis Schlenk and Beal. Porziņģis não comentou essas mudanças substanciais, mas é questionável se ele estaria interessado em participar da reconstrução.

Uma troca para Boston permitiria que ele disputasse um campeonato. Isso transmitiria seus direitos de Bird para Boston, que então estaria livre para contratá-lo novamente ou ultrapassar o limite para estender seu contrato.

Também é importante observar que qualquer acordo que enviaria Malcolm Brockton para os Clippers eliminaria os Clippers como um destino potencial para os Wizards contratarem Chris Paul, um dos jogadores do Suns que está saindo da troca de Beal. — Robbins

O que a Porsche acrescenta a Boston

O Celtics arriscaria em Bourges, que lidou com lesões ao longo de sua carreira. Ele tem apenas mais um ano de contrato e, supondo que opte por facilitar essa troca, ele pode ser um agente livre na próxima offseason. Supondo que o custo não seja alto, ele fará muito mais sentido em Boston. Ele dará ao Celtics mais opções de linha na quadra de ataque. Ele permitirá que as grandes escalações joguem de forma mais consistente. Ele fornecerá a eles uma fonte constante de pontuações baixas. Ele fará tudo isso sem forçar o Celtics a sacrificar muito do chute externo que os tornou tão difíceis de parar na última temporada. – Rei

O ajuste de Brockton em LA

Existem várias camadas para uma possível aquisição do Clippers para Brockton. No que diz respeito à forma, os Clippers estão de olho em Brockton desde seu processo de pré-draft em 2016, entrevistando-o no Combine e levando-o para um treino; Os Clippers acabaram usando a escolha de primeira rodada Bryce Johnson, uma das escolhas mais lamentáveis ​​de um front office liderado por Doc Rivers. Brockton tornou-se o Novato do Ano e o Sexto Homem do Ano.

A vantagem de Brockton ao entrar em sua oitava temporada na NBA continua a mesma de sempre: ele é um grande armador (1,80 m, 100 kg) capaz de jogar em todas as três posições de perímetro por causa de seu tamanho, habilidade e combinação. Vontade de proteger. Brockton tem braços longos, mãos grandes e joga com controle. Ele está arremessando em alto nível: 48,4/44,4/87,0, uma proporção de 3,7 para 1,5 assistências para rotatividade.

A desvantagem de Brockton faz dele um ajuste perfeito na atual síndrome dos Clippers: ele fará 31 anos em dezembro, sua durabilidade tem sido questionada ano após ano, ele teve várias pós-temporadas interrompidas por lesão, seu atletismo está perto do fundo do poço. , e ele receberá $ 22,5 milhões em cada uma das próximas duas temporadas. Brockton também não força viradas, então ele não vai ajudar a defesa dos Clippers em suas áreas fracas.

A aquisição de Brockton torna as perguntas de Chris Paul e Russell Westbrook interessantes. Os Clippers ainda tentarão adquirir Paul por meio de troca? Paul tem 38 anos e fará 39 nos playoffs em maio próximo; John Stockton, Gary Payton, Jason Kidd, Steve Nash, Derek Fisher e Jason Terry são os únicos armadores na história da pós-temporada da NBA a jogar mais de 15 minutos por jogo. E Fisher, Terry e Kidd foram os únicos naquela idade e posição a vencer a série de playoffs em papéis menores e completamente ineficazes. Faz mais sentido prático para Brockton conseguir um armador para jogar ao lado de Leonard e George. Mas também significa que apenas um de Paul ou Westbrook pode assinar um contrato mínimo, e parece que os Clippers querem esperar por Paul antes de tomar uma decisão com Westbrook.

A troca de Morris pelos Clippers encerra um mandato de quatro anos em que Morris foi pago e deve se desenvolver como o terceiro melhor jogador do time, atrás de Kawhi Leonard e Paul George. Houve momentos em que Morris certamente ajudou os Clippers, como sua pós-temporada em 2021, onde marcou os grandes, onde acertou uma alta porcentagem de seus 3s, e Morris foi a principal opção de pontuação na temporada 2022-23, com Leonard e Jorge desaparecido. Ativo. Morris tem sido uma presença física se alinhando no power forward.

Mas o atletismo já adequado de Morris evaporou ainda mais nos últimos três anos. Na última temporada, Morris foi um dos titulares menos ativos da NBA em termos de roubos de bola, bloqueios e taxas de rebotes ofensivos. A demissão de Morris, embora não tenha sido responsável, não foi suficiente para justificar sua ausência completa do resto do andar. Embora Robert Covington tenha sofrido basicamente várias derrotas na temporada passada, os Clippers levaram até o final de março para finalmente corrigir o papel de Morris sob os protocolos de saúde e segurança e espasmos nas costas. A troca de Morris, que tem mais um ano de contrato, elimina a possibilidade de ele voltar a jogar mais na próxima temporada.

Mas também abre o maior problema posicional que a equipe já tem, já que nem Covington nem Nicholas Badum serão grandes titulares neste momento de suas carreiras. Mesmo após essa troca, os Clippers ainda têm mais trabalho a fazer com sua equipe titular. -Murray

história de fundo

Em março, Atlético Porcisis e os Wizards estão conversando sobre uma extensão de contrato que faria Porcisis desistir de sua opção de jogador para a temporada 2023-24 e assinar um novo contrato de longo prazo. Os Wizards poderiam oferecer à Porsche um máximo de quatro anos e US$ 180 milhões.

O Celtics caiu em um buraco de 0-3 contra o Heat nas finais da Conferência Leste deste ano. O Miami derrotou o Boston por 103-84 para avançar para as finais antes de forçar um retorno no jogo 7. O Boston chegou às finais pela última vez em 2022, perdendo para o Warriors em seis jogos.

(Foto: Lachlan Cunningham/Getty Images)