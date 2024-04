Inflação na Zona Euro Março de 2024

A inflação subjacente, que exclui energia, alimentação, álcool e tabaco, arrefeceu de 3,1% para 2,9%, ficando abaixo das expectativas.

Contudo, a inflação dos serviços – o principal monitor do Banco Central Europeu – manteve-se nos 4% pelo quinto mês consecutivo, apontando para uma pressão contínua sobre o crescimento salarial.

Outro indicador do BCE divulgado na quarta-feira mostrou que a taxa de desemprego da área do euro foi de 6,5% em fevereiro, estável em relação a janeiro, mas projetada para 6,6% em fevereiro de 2023.

O preço sobe França E Espanha A semana passada ficou abaixo do previsto. Na terça-feira, o núcleo da inflação na maior economia da multidão, AlemanhaO mínimo de três anos foi estimado em 2,2%.

Os mercados esperam que o banco central da zona euro comece a cortar as taxas de juro em Junho – um reflexo das notícias recentes dos decisores do BCE. A próxima reunião de política fiscal será realizada em 11 de abril.

“A narrativa atual aponta para o primeiro corte das taxas em junho, pois será uma reunião com um volume completo de dados importantes: uma nova ronda de projeções dos especialistas do BCE, dados sobre o crescimento do PIB e sobre o crescimento dos salários para o primeiro trimestre de 2024, e o resultados de uma pesquisa sobre empréstimos bancários, para citar os mais relevantes”, disse Macroin, do ING. Carsten Breschi, o líder global, em nota na quarta-feira.

“Esperamos que o BCE fique em espera na próxima semana e prepare ainda mais os mercados para o primeiro corte nas taxas em junho.”