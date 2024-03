Peter Navarro começa a cumprir pena de prisão após um caso histórico de desacato

CNN

–



Pedro NavarroEx-assessor da Casa Branca de um ex-presidente Donald TrumpEle apresentou queixa em uma prisão federal em Miami, fazendo história ao se tornar o primeiro ex-funcionário da Casa Branca a ser preso por desacato ao Congresso.

Em 6 de janeiro de 2021, Navarro foi condenado a quatro meses de prisão por se recusar a cumprir uma intimação do Comitê Seleto da Câmara que investigava o ataque ao Capitólio dos EUA.

Antes de ir para a prisão, Navarro falou durante 30 minutos em um posto de gasolina e classificou o caso contra ele como um “ataque sem precedentes à separação constitucional de poderes”.

Ele disse que as mesmas táticas legais usadas contra ele seriam usadas contra Trump: “Estou com raiva – é isso que estou sentindo agora”.

Navarro concluiu: “Deus abençoe a todos e nos vemos do outro lado”.

A sua condenação é um raro exemplo de um membro do círculo íntimo de Trump que foi responsabilizado pelo sistema de justiça criminal por resistir à investigação. A prisão de Navarro ocorre num momento em que Trump ainda não enfrentou consequências criminais pelos vários crimes que é acusado de cometer.

“É histórico e será para futuros assessores da Casa Branca intimados pelo Congresso”, disse Stanley Brandt, ex-conselheiro geral da Câmara que agora representa Navarro como um de seus advogados de defesa, na segunda-feira.

A condenação de Navarro por evitar uma audiência na Câmara aumentará a pressão sobre os legisladores para que cooperem nas suas investigações – sob as administrações de ambos os partidos.

Durante décadas, os dois ramos do governo envolveram-se num jogo de galinha sobre as salvaguardas que cercam a presidência e como o Congresso pode fazer cumprir a sua intimação; Ambos os lados têm incentivos para negociar um acordo em vez de testar as questões grandiosas do privilégio executivo e da imunidade em tribunal.

Neste caso, o Departamento de Justiça tomou a medida incomum de acusar o ex-advogado da Casa Branca por instigação do Congresso, depois de acusar Navarro de desacato criminal e encaminhá-lo ao Departamento de Justiça. O descumprimento generalizado de Navarro com as exigências dos legisladores distanciou-o das frequentes idas e vindas de outros ex-funcionários com os legisladores sobre a participação em investigações do Congresso, disseram os promotores.

Navarro fez um último esforço para obter a intervenção do Supremo Tribunal que atrasaria a sua entrega à prisão.

“A acusação de um conselheiro presidencial sénior entra em conflito com a liberdade constitucional exigida pela doutrina da separação de poderes e do privilégio executivo”, escreveram os seus advogados ao tribunal superior. “Nem uma única vez, antes da acusação do Dr. Navarro, o Departamento de Justiça decidiu que um conselheiro presidencial sênior poderia ser processado por desrespeito ao Congresso por invocar privilégio executivo.”

Seus advogados também ligaram para a mãe do juiz da Suprema Corte, Neil Gorsuch. Anne GorsuchComo administrador da Agência de Proteção Ambiental na década de 1980, ele sofreu impeachment pela Câmara dos EUA, mas nunca foi processado.

Chefe de Justiça John Roberts Rejeitado Pedido de Navarro na segunda-feira.

Navarro nunca conseguiu demonstrar que o Executivo teria correspondido às informações relativas às eleições de 2020.

A procuradora-geral dos EUA, Elizabeth Preloger, respondeu aos juízes, dizendo: “Mesmo uma oferta bem-sucedida não pode desculpar o não cumprimento de uma intimação por parte de um requerente.

Embora há décadas a Câmara dos EUA tenha prendido as suas próprias testemunhas que desafiaram as suas intimações, nos últimos anos o Congresso só conseguiu obter a execução das intimações através de processos judiciais – o que se tornou mais difícil durante a presidência de Trump – e através de encaminhamentos judiciais. O DOJ raramente concordou em processar uma testemunha por desacato ao Congresso. Em 2010,George W. Um nomeado político na administração Bush foi acusado de desacato ao Congresso e mais tarde fechou um acordo judicial para passar um dia na prisão.

Embora conflitos de alto risco sobre a participação dos presidentes e dos seus conselheiros nas investigações do Congresso tenham precedido a administração Trump, Trump e os seus aliados levaram a oposição a um novo nível durante e após a presidência de Trump.

Navarro foi intimado para apresentar documentos e depoimentos relacionados aos esforços para subverter as eleições de 2020, que culminaram no saque do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Navarro rejeitou os pedidos, dizendo que Trump havia reivindicado privilégio sobre os pedidos a serem discutidos em um comitê da Câmara. Fale diretamente com Trump para resolver essa disputa. Ele foi acusado de duas acusações de desacato ao Congresso em junho de 2022 e foi considerado culpado de ambas as acusações em setembro passado.

O ex-conselheiro de Trump, Steve Bannon, foi processado e condenado por acusações semelhantes decorrentes de seu descumprimento de intimações do comitê da Câmara em 6 de janeiro. Ele não estava na Casa Branca durante a investigação do comitê da Câmara. O juiz de seu caso, o juiz distrital dos EUA Carl Nichols, permitiu que Bannon adiasse sua sentença de quatro meses de prisão.

Espera-se que Navarro passe 90 dias atrás das grades, de acordo com as leis federais que permitem que alguns presos sejam libertados mais cedo.

Acreditando que será designado para um dormitório com ar condicionado reservado para presidiários “mais velhos” do sexo masculino, Sam Mangel, um conselheiro penitenciário, é contratado por Navarro para se preparar para seu encarceramento.

O abrigo abriga 80 homens em beliches, disse Mangel à CNN, e “não haverá privacidade no abrigo”.

“Pode ser assustador e intimidante. Mas ele estará completamente seguro”, disse Mangal. Navarro terá acesso a televisões instaladas na prisão que lhe permitirão acompanhar as notícias, e poderá usar e-mail e fazer ligações.

É uma das prisões mais antigas do país e está localizada ao lado do zoológico da cidade.

“Você não pode simplesmente ouvir os leões… você pode ouvir o rugido dos leões todas as manhãs”, disse Mangal.

Esta história e tópico foram atualizados com melhorias adicionais.