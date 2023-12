Alguém ganhou Powerball? Números vencedores de sábado, 23 de dezembro

O número continua aumentando.

Sem nenhum vencedor do grande prêmio do sorteio da Powerball de quarta-feira à noite, o jackpot agora vale US$ 620 milhões, acima dos US$ 310,8 milhões.

Pronto para tentar a sorte com a Powerball? Aqui está tudo o que você precisa saber.

Os números vencedores da Powerball são 20/12/23

O Números vencedores do sorteio de quarta-feira eram 27, 35, 41, 56, 60 E havia Powerball 16. Houve um jogo de poder 2X.

Alguém ganhou o sorteio da Powerball na quarta-feira, 20 de dezembro de 2023?

Ninguém acertou todos os seis números para ganhar o jackpot da Powerball.

Colorado, Kentucky e Virgínia tiveram um vencedor do Match 5 de $ 2 milhões mais power play e Kentucky e Rhode Island tiveram um vencedor do Match 5 de $ 1 milhão.

A que horas é o sorteio da Powerball?

O próximo sorteio será no sábado, 23 de dezembro, às 22h59 horário do leste dos EUA.

Em Delaware, os ingressos podem ser adquiridos até 21h45 horário do leste dos EUA do dia do sorteio.

Os ingressos podem ser adquiridos em Nova Jersey e Pensilvânia até 21h59.

Em que dias os sorteios da Powerball estão disponíveis?

Os sorteios da Powerball são realizados três vezes por semana, todas as segundas, quartas e sábados às 22h59 horário do leste dos EUA.

Quanto custam os ingressos da Powerball?

Powerball custa $ 2 por jogo.

Na Pensilvânia, os ingressos podem ser adquiridos online: www.pailottery.com/games/draw-games/.

Os ingressos também podem ser adquiridos online em Nova Jersey: njlotto. com.

Para jogar, selecione cinco números de 1 a 69 para as bolas brancas e, a seguir, um número de 1 a 26 para a Powerball vermelha.

Você pode escolher seus números da sorte no boletim de jogo ou o terminal de loteria pode escolher seus números aleatoriamente.

Para vencer, combine uma das nove maneiras de vencer:

5 bolas brancas + 1 powerball vermelha = grande prêmio.

5 bolas brancas = US$ 1 milhão.

4 bolas brancas + 1 Powerball vermelha = $ 50.000.

4 bolas brancas = $ 100.

3 bolas brancas + 1 Powerball vermelha = $ 100.

3 bolas brancas = $ 7.

2 bolas brancas + 1 Powerball vermelha = $ 7.

1 bola branca + 1 Powerball vermelha = $ 4.

1 Powerball vermelha = $ 4.

Com o Power Play você tem a chance de dobrar, triplicar, quadruplicar, cinco e 10x seus ganhos por $ 1 extra por jogada. Os jogadores podem multiplicar os ganhos sem jackpot em até 10x quando o jackpot for de US$ 150 milhões ou menos.

Todos os prêmios, exceto o grande prêmio, são definidos em dinheiro. Na Califórnia, os valores dos prêmios são pari-mutuel, o que significa que são determinados pelas vendas e pelo número de vencedores.

Quais são as chances de ganhar a Powerball?

As chances de ganhar o Grande Prêmio da Powerball são de 1 em 292.201.338. As chances de um prêmio baixo de US$ 4 por uma Powerball vermelha são de 1 em 38,32.

De acordo com a Powerball, as chances gerais de ganhar um prêmio são de 1 em 24,87, com base em uma aposta de US$ 2 e arredondada para duas casas decimais.

US$ 2,04 bilhões – 7 de novembro de 2022 – CA US$ 1,765 bilhão – 11 de outubro de 2023 – CA US$ 1,586 bilhão – janeiro 13, 2016 – CA, FL, TN US$ 1,08 bilhão – 19 de julho de 2023 – CA US$ 768,4 milhões – 27 de março de 2019 – WI US$ 758,7 milhões – 23 de agosto de 2017 – MA US$ 754,6 milhões – 6 de fevereiro de 2023 – WA US$ 731,1 milhões – 20 de janeiro de 2021 – MD US$ 699,8 milhões – 4 de outubro de 2021 – CA US$ 687,8 milhões – outubro. 27, 2018 – IA, NY

Grande Vencedor:O bilhete da Delaware Powerball ganha $ 50.000, perde o jackpot em 1 número

Neve de Natal:Vamos ter um Natal branco? Aqui está a resposta