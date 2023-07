Problemas de seguro: AAA descartará alguns segurados da Flórida Atualizado: 10h02 EDT de 14 de julho de 2023



AAA disse que a empresa decidiu emitir certas não renovações, dizendo que a decisão ocorre porque o mercado de seguros da Flórida "tornou-se mais desafiador nos últimos anos". A empresa falou sobre os impactos da temporada de furacões do ano passado. Em um comunicado enviado ao WESH 2, a empresa disse: "A devastadora temporada de furacões do ano passado contribuiu para um aumento sem precedentes nas taxas de resseguro, o que significou custos mais altos para as seguradoras". Junto com outras seguradoras, ela está tomando decisões difíceis. "Esta decisão não é tomada de ânimo leve, mas é uma que reafirma nosso compromisso com o estado e com nossos segurados. Reconhecemos que este é um momento difícil para as vítimas. Os agentes de seguros AAA estão prontos para ajudá-los a encontrar uma cobertura alternativa." AAA disse em um comunicado. A AAA disse que continuará a subscrever novos seguros de automóveis e residências para membros da Flórida. Abaixo: Os legisladores respondem depois que o Farmers Insurance Group decide parar de redigir novas apólices de propriedade na Flórida.