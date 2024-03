Suporte da NCAA 2024: Suporte do March Madness para impressão, previsões de torneios da NCAA, escolhas, datas, pontuações

As três melhores semanas do esporte finalmente chegaram e começam na terça-feira! Com 68 equipes espalhadas por 14 locais em todo o país, March Madness começa com o Torneio da NCAA de 2024 na terça-feira, com jogos de dois a quatro. Você está pronto, estamos prontos e sabemos que a chave da NCAA deve ser impressa agora que todas as equipes foram selecionadas.

A boa notícia é que você está atualizado. Certifique-se de marcar esta página para que você possa imprimir quantas chaves do torneio da NCAA desejar. Abaixo você encontrará uma chave do torneio 2024 da NCAA para impressão, cortesia da casa do March Madness: CBS Sports.

Certifique-se de fazer check-in regularmente nas próximas três semanas. CBS Sports oferece a cobertura mais abrangente do Torneio da NCAA com prévias, escolhas, dicas, estatísticas obrigatórias, notícias e análises de última hora, análises de vídeos imperdíveis, podcasts e muito mais.

Os colchetes estão aqui! Volte para suas piscinas Junte-se aos nossos desafios masculinos e femininos Por uma chance de ganhar um novo Nissan Rogue e uma viagem para a Final Four!

A CBS Sports tem uma variedade de métodos nos quais você pode assistir à chave no dispositivo de sua escolha, e você quer ter certeza Participe de nossos jogos de chave Você pode competir contra o público ou criar uma equipe de chave para batalhar com sua família, amigos e/ou colegas de trabalho.

Agora nos livros do Domingo de Exame, aqui está o colchete completo para preencher suas escolhas, surpresas e escolhas da Cinderela.

Clique aqui Amplie e imprima a chave em branco do Torneio 2024 da NCAA.

A cobertura estendida do Torneio NCAA de 2024 continua ao longo de domingo e durante a semana em CBSSports.com e CBS Sports HQ, nosso serviço gratuito de streaming de notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer dispositivo de streaming.

CBS Sports e TNT Sports transmitirão em conjunto todos os 67 jogos do Torneio 2024 da NCAA. O torneio de basquete começou oficialmente na TrueTV na noite de terça-feira, com os quatro primeiros colocados do TIPS competindo em Dayton, Ohio. Os cabeças-de-série das quatro finais irão disputar-se no campo principal de 64 equipas, com a acção da primeira fase a começar alguns dias depois.

Cada exame, cada jogo, cada reviravolta e preencha sua chave com a nossa ajuda! Visite SportsLine para ver quais times farão e quebrarão sua chave e quem cortará as redesMais de 92% do modelo nas três categorias de jogadores da CBS Sports nos últimos cinco anos.