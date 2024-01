Peregrine Moon Lander carregando restos humanos destruídos após 'perda crítica' de propelente

Primeiro ônibus espacial dos EUA a tentar um pouso suave a lua Sofreu uma “perda crítica de propulsão” durante mais de 50 anos, destruindo a sua missão.

A espaçonave Peregrine, de propriedade da empresa privada norte-americana Astrobotic Technology, decolou de Cabo Canaveral, Flórida, ontem (8 de janeiro) às 2h18 EST (07h18 GMT) em um foguete Vulcan.

Seis horas de voo, a missão lunar privada encontrou problemas técnicos que impediram a sonda Peregrine de virar os seus painéis solares em direção ao Sol. Como a bateria do Peregrine estava acabando, os engenheiros criaram uma solução que permitia à nave inclinar e carregar os painéis.

Mas a quarta atualização da equipe trouxe notícias terríveis: a espaçonave teve um vazamento e perdeu o combustível de foguete necessário para pousar na lua.

“Infelizmente, uma falha no sistema de propulsão parece causar uma perda crítica de propulsão”, disseram representantes da Astrobotic. escreveu em um comunicado. “A equipe está tentando compensar essa perda, mas dada a situação, priorizamos a maximização da ciência e dos dados que podemos capturar”.

O erro frustrou a primeira tentativa dos EUA desde 1972 – e o primeiro voo comercial para a Lua – de pousar com segurança na superfície lunar. Isso também significa que sua carga, que contém os restos mortais de vários membros do elenco de “Star Trek” e o DNA de ex-presidentes dos EUA, será perdida no espaço.

Para pousar na Lua, a espaçonave de 1,3 tonelada (1,2 toneladas métricas) precisaria recalibrar seu motor para disparar rajadas controladas durante sua descida. O peregrino deveria seguir um caminho sinuoso até seu local de pouso final, e em fevereiro. 23 tentaram um touchdown. O módulo de pouso foi planejado para transportar cinco cargas úteis da NASA (custando à agência espacial US$ 108 milhões) e 15 outras. Experimentos na Lua.

Uma representação artística da sonda Peregrine na superfície da Lua. (Crédito da imagem: Astrobiótico)

Instrumentos – incluindo dispositivos para medir níveis de radiação, gelo superficial e campos magnéticos – foram desenvolvidos para coletar dados sobre os recursos da Lua e riscos potenciais para a vida humana.

Controversamente, o escritor de ficção científica Arthur C. A espaçonave também carrega restos humanos, incluindo os de Clark; o criador de Star Trek, Gene Roddenberry; Esposa e filho de Roddenberry; e Nichelle Nichols, James Doohan e DeForest Kelly, que interpretaram Nyoda Uhura, Montgomery Scott e Dr. Leonard McCoy, respectivamente, no clássico programa de ficção científica. Junto com estes restos mortais estão os presidentes dos EUA George Washington, Dwight Eisenhower, John F. As amostras de DNA de Kennedy e Ronald Reagan foram armazenadas.

Mas com apenas 40 horas de combustível de propulsão restantes na espaçonave, o objetivo aprimorado da Astrobotic é levar a espaçonave o mais próximo possível da Lua.

“Desta vez, o objetivo é chegar o mais próximo possível da distância lunar antes que Peregrine perca a capacidade de manter sua posição voltada para o Sol e depois perca energia”, disseram representantes da Astrobotic.

A Astrobotic é a primeira de três empresas norte-americanas a enviar um módulo de pouso à Lua este ano. Juntamente com a Intuitive Machines e a Firefly Aerospace, firmou uma nova parceria público-privada com a NASA que enviará mais cinco missões à nossa Lua até 2024.

A parceria vê a NASA agir como um “cliente”, ficando em segundo plano em relação às empresas de design de naves espaciais e planejamento de missões – o que, segundo a agência espacial, reduzirá custos, acelerará o desenvolvimento e incentivará a inovação. Portanto, a NASA afirmou que algumas falhas podem ser toleradas, embora a perda de missão ainda seja significativa.

“Vamos encorajar financeiramente o impulso”, Thomas Surbusen Mais tarde administrador associado da Diretoria de Operações Científicas da NASA, disse em uma entrevista coletiva em 2019 .