Seleção do jogo do campeonato do torneio da NCAA: San Diego State vs. UConn

É difícil de acreditar, mas resta apenas um jogo nesta temporada de basquete universitário de 2022-23. Tem sido uma corrida divertida e acidentada, mas temos um ajuste incrível para nos levar até a linha de chegada. E ainda tenho a chance de terminar mais de 0,500 contra o spread para o Torneio Masculino da NCAA de 2023.

Então deixe-me dar-lhe a minha previsão brilhante. Aproveitem o jogo de hoje a todos e obrigado por correrem comigo durante toda a temporada.

Torneio da NCAA de 2023: 33-33

Temporada Regular 2022-23: 45-30

Não. 4 UConn (-7 1/2) vs. No. 5 no estado de San Diego, 21:20 ET, CBS. Miami é um bom time de basquete, mas durante a maior parte da noite de sábado, UConn fez os Hurricanes parecerem positivos. Os Huskies lideraram por 14–4 (cortesia de dois pontos de 3 do atacante júnior Adama Sanoko de 6–9), liderados por 13 no intervalo e aumentaram sua vantagem para 20 no início do segundo tempo, exceto por um breve período. Miami fechou em oito e nunca foi ameaçado a caminho de um bocejo de 72-59.

Isso foi impressionante o suficiente, mas é especialmente verdadeiro quando você considera que os Huskies nem tinham um jogo próprio. Seu melhor jogador, Jordan Hawkins, teve um problema estomacal que o limitou a 13 pontos. Seu melhor craque e colador, Andre Jackson Jr., teve problemas no início do primeiro tempo e fez seis pontos e quatro assistências em 22 minutos. Oito dos jogadores rotativos de UConn marcaram, liderados pelos 21 pontos e 10 rebotes de Sanoko. Quando o jogo do campeonato começar, Hawkins terá 48 horas para descansar e se recuperar, Jackson estará ansioso para usar seu mulligan e o resto dos Huskies estarão confiantes sabendo que foram capazes de contribuir no maior palco. Quando a equipe deles mais precisava.

Este torneio é apenas uma extensão do que a UConn vem fazendo ao longo do torneio. Cada uma das cinco vitórias dos Huskies chegou a dois dígitos. Eles venceram um bom time Gonzaga por 28 pontos na Elite Eight. Eles têm tudo o que um time precisa para vencer um campeonato nacional – chute, tamanho, velocidade, capacidade atlética, rebotes profundos, defesa eficiente, capacidade de marcar dentro e fora e capacidade de jogar no meio campo ou na transição. E eles têm um técnico obstinado da realeza do basquete.

O estado de San Diego, por sua vez, venceu cada um de seus últimos dois jogos por um ponto, incluindo a dramática vitória de sábado sobre o Florida Atlantic, cortesia do vencedor do jogo de Lamont Butler. Os astecas jogam com uma defesa fantástica – eles estão classificados em 4º lugar nacionalmente em eficiência ajustada por KenPom – mas mostraram alguma vulnerabilidade contra a FAU. Os astecas chegaram às semifinais segurando os oponentes com 17 por cento de arremessos de 3 pontos na competição, mas os Owls acertaram 41 por cento de suas 22 tentativas e marcaram 71 pontos. SDSU teve mais um rebote, apesar dos Owls estarem em 328º lugar no KenPom. UConn está em 28º lugar em rebotes e os Huskies estão em 2º lugar no país em porcentagem de rebotes ofensivos. Portanto, essa é outra área em que os astecas estão acostumados a dominar, mas jogarão empatados (ou talvez em desvantagem) esta noite.

Existem duas maneiras pelas quais o estado de San Diego pode resolver essa reviravolta. Primeiro, precisamos torná-lo um caso de meio tribunal. É muito confiável. Os astecas tiveram média de apenas 10,0 turnovers na competição e mantiveram seus oponentes em 60,0 pontos por jogo. Ao definir o ritmo, o time que quer jogar mais devagar sempre terá vantagem sobre o time que quer jogar mais rápido. Se nada mais, deve ser uma razão para acreditar que o estado de San Diego pode estar perto o suficiente para cobrir esse considerável ponto de propagação. UConn é claramente o melhor time, mas 7 1/2 pontos é muita madeira para colocar no jogo do campeonato nacional.

Outra maneira de o San Diego State vencer é atirando nas luzes a partir de uma faixa de 3 pontos. É incrível. Os astecas têm uma média de 19,9 arremessos de 3 pontos nesta temporada, que ocupa o 264º lugar no país, e na competição, eles estão obtendo 33,3 por cento como equipe. Seu líder, Matt Bradley, guarda sênior de 6-4, finalmente saiu de sua queda para 21 pontos em 4 de 8 arremessos de 3 pontos no sábado à noite, mas ele enfrentará um dos melhores defensores de perímetro do país esta noite. em Jackson. Sem dúvida, o técnico da UConn, Don Hurley, dirá a Jackson que é seu trabalho garantir que Bradley não tenha uma aparência limpa, forçando assim o resto dos astecas a compensar. Esses caras às vezes (especialmente Butler e o guarda sênior 5-10 Darian Trammell), mas para ganhar um campeonato nacional, seus melhores jogadores precisam ser ótimos. Jackson garantirá que Bradley não esteja no seu melhor.

Claro, há muitas razões para o San Diego State estar neste jogo. No entanto, assim como na noite de sábado em Miami, os astecas se encontrarão sobrecarregados por um adversário superior que atuará em sua capacidade máxima. Podemos procurar maneiras de o estado de San Diego vencer este jogo, ou pelo menos mantê-lo por perto, mas temos que olhar fundo na terra quando a floresta está nos dizendo algo óbvio. UConn controlaria o jogo, derrubaria os lances livres necessários, colocaria de lado e venceria por dois dígitos para garantir o quinto campeonato da NCAA da escola. Seleção: Yukon

