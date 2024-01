O secretário de Defesa Lloyd Austin foi tratado de câncer de próstata

O secretário de Defesa Lloyd Austin testemunha durante uma audiência do Comitê de Dotações do Senado no Capitólio em 31 de outubro de 2023 em Washington, DC.



Washington

O Secretário de Defesa foi Lloyd Austin Câncer de próstata é tratadoDe acordo com um comunicado terça-feira do Centro Médico do Exército Nacional Walter Reed.

O relatório revelou Câncer Encontrado no início de dezembro. Ele foi submetido a uma “cirurgia minimamente invasiva” chamada “prostatectomia” em 22 de dezembro. Para tratar o câncer.

“Ele estava sob anestesia geral durante o procedimento. O secretário Austin se recuperou sem problemas da cirurgia e voltou para casa na manhã seguinte. Seu câncer de próstata foi diagnosticado precocemente e seu prognóstico é excelente”, disse o comunicado.

Anteriormente não estava claro se Austin estava sob anestesia durante o procedimento, o que o Pentágono não havia divulgado anteriormente e a Casa Branca não havia alertado.

O Pentágono enfrentou intensos questionamentos depois que foi revelado na sexta-feira que ele foi internado em Walter Reed em 1º de janeiro e ficou hospitalizado por vários dias sem avisar o público. Mais tarde, foi relatado que Biden, altos funcionários da segurança nacional e até mesmo Vice-secretária de Defesa, Kathleen Hicks – que assumiu as funções de Austin – só soube da internação do Secretário de Defesa três dias após sua internação.

Em 1º de janeiro, Austin foi readmitido no hospital devido a complicações “incluindo náuseas com fortes dores abdominais, pélvicas e nas pernas”. Ele foi diagnosticado com uma infecção urinária.

Questionado sobre por que Austin não revelou seu diagnóstico de câncer de próstata, o porta-voz do Pentágono, major-general Pat Ryder, disse que a situação era “profundamente privada”.

“[I]O câncer de próstata e as práticas associadas a ele são obviamente profundamente pessoais”, disse Ryder durante uma coletiva de imprensa no Pentágono na terça-feira. “Então, mais uma vez, continuamos a trabalhar duro para garantir que avançamos da forma mais transparente possível e desejamos ao secretário uma rápida recuperação”.

Durante os últimos oito dias de Austin em Walter Reed para tratar a infecção, ele “não perdeu a consciência e não foi colocado sob anestesia geral”.

Rider não disse se a viagem do secretário seria afetada por seu processo ou problemas, mas Austin estava “ativamente engajado em suas funções” e em comunicação regular com sua equipe.

