Pope perdeu status verificado no Twitter, estrela do basquete americano LeBron James perdeu

20 Abr (Reuters) – O Twitter começou a remover marcas de verificação azuis herdadas dos perfis de usuários nesta quinta-feira, com figuras populares como a ícone pop Beyoncé e o Papa Francisco perdendo seus status verificados.

Algumas personalidades, como o astro do basquete LeBron James e o autor Stephen King, ainda tinham suas marcas de verificação.

O autor de “O Iluminado”, King, twittou anteriormente que Musk se encaixava bem no Twitter: “Minha conta no Twitter diz que sou assinante do Twitter Blue. Não sou. Minha conta no Twitter diz que dei um número de telefone. Não sou. “

Musk twittou de volta para ele: “Bem-vindo a você, Namastê”, com um emoji de braços cruzados.

James, que havia dito anteriormente que não pagaria o cheque, não pagou com o carimbo do correio, informou o The Verge.

Musk twittou separadamente: “Estou pagando pessoalmente algumas pessoas”. Ele então twittou “Just Shatner, LeBron e King”, uma referência ao ator de Star Trek William Shatner, que reclamou no mês passado que foi forçado a pagar com sua marca de seleção azul.

Entre os que perderam seus distintivos estavam o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o cofundador da Microsoft Corp (MSFT.O), Bill Gates, e a estrela de reality show Kim Kardashian.

Sob a propriedade de Musk, o Twitter substituiu os crachás de verificação azuis que anteriormente emitiam para pessoas famosas, jornalistas, executivos, políticos e empresas depois que eles verificavam suas identidades. Eles serviram como um símbolo de autenticidade.

Musk disse em novembro que o Twitter começaria a cobrar US$ 8 por mês pelo distintivo em um esforço para lançar novos fluxos de receita além da publicidade.

A empresa emitiu marcas de seleção em outras cores – ouro para empresas e cinza para governos e organizações e funcionários multilaterais.

Ele começou a exibir rótulos como “Vinculado ao governo” e “Automático” em contas para mostrar se uma conta é vinculada ao governo ou a um bot.

A National Public Radio (NPR) sem fins lucrativos dos EUA parou de postar conteúdo em seus 52 feeds oficiais do Twitter, depois que o Twitter a rotulou de “mídia afiliada ao estado” e, posteriormente, “mídia patrocinada pelo governo”.

A emissora pública Canadian Broadcasting Corporation (CBC) suspendeu suas operações no Twitter e entrou em conflito com Musk sobre a definição de financiamento governamental do Twitter.

relatórios de Yuvraj Malik em Bangalore; Edição por Stephen Coates

