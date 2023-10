O jackpot da Powerball disparou para US$ 1,55 bilhão sem vencedor no sorteio de sábado

Estima-se que US$ 1,423 bilhão em números vencedores Jackpot da Powerball Foi revelado na noite de sábado. Eles tinham 47, 54, 57, 60, 65 anos, com uma Powerball 19.

Não houve vencedor no sorteio de sábado, elevando o jackpot total para US$ 1,55 bilhão. É agora o quarto maior prêmio de loteria da história da Powerball.

Não houve vencedores do grande prêmio da Powerball desde que um ingresso foi vendido em Los Angeles Requeridos Um pote de ouro de US$ 1,08 bilhão em 19 de julho. 33ª foto tirada na noite de quarta-feira.

De acordo com os dirigentes da Powerball, esta é a primeira vez na história da Powerball que dois jackpots consecutivos atingem a marca de um bilhão de dólares.

Powerball e o maior jackpot da história da loteria americana US$ 2,04 bilhõesTambém foi vencido por alguém da região de Los Angeles em novembro de 2022.

O vencedor do sorteio de sábado poderá escolher entre um pagamento único de cerca de US$ 614 milhões antes dos impostos ou uma opção de anuidade que consiste em um pagamento imediato seguido de 29 pagamentos anuais.

As chances de ganhar o jackpot são de uma em 292,2 milhões.

Os ingressos da Powerball custam US$ 2 cada. Eles são vendidos em 45 estados, no Distrito de Columbia, em Porto Rico e nas Ilhas Virgens dos EUA. Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sábados, às 23h, horário do leste.

Os jackpots da loteria de bilhões de dólares tornaram-se Padrão universal Nos últimos anos, houve Powerball e Mega Millions Preços de ingressos aumentados e reduziu as chances de ganhar o jackpot. Como aí consta O Washington PostEm 2015, a Powerball reduziu as chances de vitória de 1 em 175,2 milhões para 1 em 292,2 milhões.