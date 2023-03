Patricia Schroeder, pioneira feminista no Congresso, morre aos 82 anos

“Tenho um cérebro e um útero e uso os dois”, respondeu ela.

Quando ela chegou ao Capitólio, ela era uma das 14 mulheres na Câmara, uma instituição que ela chamava de “Kai Gulag”, onde às vezes era chamada de “Little Patsy”.

Ele tinha plena consciência de que as mulheres irritavam muitos congressistas. “É muito engraçado quando duas mulheres estão no chão da casa”, disse ela. “Normalmente, pelo menos dois homens vão e dizem: ‘O que é isso, um golpe?’ Eles quase têm medo de nos ver juntos em público.

Em seu livro “24 Years of Homework … and Place Still Confused” (1998), ela escreveu sobre travar batalhas em todas as frentes, “quer estejamos lutando por lados femininos (não há nenhum) ou apenas um lugar. Podemos urina.”

A hostilidade em relação às mulheres era particularmente evidente no representante democrata conservador da Louisiana, F. Apontado por Edward Hebert, que era o poderoso chefe do Comitê de Serviços Armados exclusivamente masculino. Em sua primeira reunião do caucus em 1973, ele colocou a Sra. Schroeder na mesma cadeira do representante Ron Dellums, um afro-americano. Como ele descreve em seu livro, ele e o Sr. Dellums também teve que ficar “de frente para o outro” porque o presidente “disse que mulheres e negros eram apenas metade do valor de um membro ‘regular'”.

Não está claro se ele realmente pronunciou essas palavras – o Sr. Outras contas, incluindo a de Tellum, não têm essa citação – mas a Sra. Schroeder era um retórico perspicaz e não tinha medo de usá-lo.

Foi ele quem rotulou Ronald Reagan de “presidente de teflon” contra quem más notícias como o escândalo Irã-Contra não pegaram. Ele disse sobre o vice-presidente Dan Quayle: “Ele acha que Roe x Wade são duas maneiras de cruzar o Potomac.”