Biden anuncia acordo de submarino movido a energia nuclear com Austrália e Grã-Bretanha

“Nossa segurança futura será construída e mantida não apenas pela coragem e profissionalismo de nossas forças de segurança, mas também pelo trabalho árduo e engenhosidade de nossos cientistas e engenheiros, nossos técnicos e programadores, nossos eletricistas e soldadores”, afirmou. disse Albanês.

“Os desafios que enfrentamos só aumentaram”, disse ele. “A ocupação ilegal da Ucrânia pela Rússia, a crescente assertividade da China e o comportamento desestabilizador do Irã e da Coreia do Norte ameaçam criar um mundo definido pelo risco, perturbação e divisão. Diante dessa nova realidade, fortalecer a resiliência de nossas próprias nações é mais importante do que nunca.

O plano incorpora firmemente a Grã-Bretanha nas estratégias militares dos EUA e da Austrália na região da Ásia-Pacífico, colocando Londres em mais desacordo com Pequim nos próximos anos.

“Ele une o Reino Unido, uma potência europeia, com a Austrália, uma potência do Pacífico, e os Estados Unidos são como a cola que mantém essa nova parceria unida”, disse o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jack Sullivan. “E é uma expressão de um impulso mais amplo que levou os aliados europeus a se envolverem mais na Ásia, e aliados asiáticos como o Japão e a Coreia a se envolverem mais na Europa.”

Nos últimos meses, o Sr. Biden e seus assessores também anunciaram que enviarão tropas e equipamentos dos EUA para bases militares não americanas nas Filipinas.

O governo Biden trabalhou para fortalecer a cooperação entre os países do Quad, que inclui Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália – todos países cada vez mais preocupados com as reivindicações territoriais expansivas e ambições estratégicas da China na Ásia.