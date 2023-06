Índice de qualidade do ar vermelho em PA, DE; Código Laranja em NJ

FILADÉLFIA (CBS) — Fumaça de incêndios florestais no Canadá Júpiter colocou mais uma vez nossa região sob Alerta de Qualidade do Ar.

Todo o estado da Pensilvânia estava sob O código de qualidade do ar é vermelho, E Filadélfia subiu para um índice de qualidade do ar nessa faixa. Em Delaware, o casaco de todo o estado era vermelho, enquanto o de Nova Jersey era laranja.

Este mapa mostra a trilha de fumaça por volta das 9h30 de quinta-feira – a fumaça pesada é laranja mais escura, enquanto os azuis claros são mais claros. Fumaça espessa está evitando nossa área. CBS News Filadélfia



A fumaça deve se dissipar à medida que a brisa do mar se move para o interior e sopra para o sul esta noite. A sexta-feira também deve ser seca, mas com alta umidade nos anos 80.

Mas quanto mais a oeste você vai, mais esfumaçado fica. Nova Jersey e o sul de Delaware são menos comuns do que nossos subúrbios do norte e oeste.



A fumaça dos incêndios florestais no Canadá alertou a região para alertas de qualidade do ar

Se você precisar sair, as autoridades recomendam verificar Airnow.gov para obter os relatórios de qualidade do ar mais recentes perto de você.

Na estação da 30th Street na manhã de quinta-feira, conversamos com um passageiro mascarado.

“Tenho asma e estou com falta de ar hoje”, disse ele. “Eu tenho uma máscara para me proteger e me sentir um pouco melhor.”

Não se espera que esta rodada de poluição seja tão ruim quanto em junho A qualidade do ar “terrível” na Filadélfia já levou a cidade a ter algumas das piores classificações de AQI do mundo..

Na noite de quarta-feira, a fumaça era visível e obscurecia parcialmente o horizonte da cidade.

O horizonte da Filadélfia está obscurecido pela fumaça dos incêndios florestais no Canadá, quarta-feira, 28 de junho de 2023. A região acordou novamente com os alertas de qualidade do ar em 29 de junho. CBS News Filadélfia



A qualidade do ar de sexta-feira é excelente em PA, NJ, DE. Mapas mostram para onde a fumaça do incêndio florestal canadense está se movendo

Mapa da fumaça do incêndio florestal canadense na quinta-feira, 29 de junho de 2023. O laranja é mais esfumado e o azul claro é mais claro. CBS News Filadélfia

A fumaça pesada será removida de nossa área na sexta-feira à noite. CBS News Filadélfia



Alguma neblina pode persistir nas primeiras horas da manhã, mas as condições devem melhorar na tarde de sexta-feira.



Um aviso de código vermelho de qualidade do ar na Pensilvânia devido à fumaça de incêndio florestal

Onde conseguir uma máscara KN95 gratuita na Filadélfia para lidar com a poluição

A cidade está oferecendo máscaras KN95 gratuitas na quinta-feira em quatro de seus cinco centros de recursos – bem como na polícia e nos bombeiros da Filadélfia.

O Enon Resource Center está fechado esta semana e não oferecerá máscaras.

Filadélfia fecha piscinas públicas devido à má qualidade do ar

Os acampamentos de verão na cidade estão sendo fechados hoje e as piscinas públicas da Filadélfia estão fechadas.

As piscinas da cidade estão fechadas hoje, 29 de junho de 2023, devido à má qualidade do ar. Todos os programas juvenis liderados por funcionários nos locais de Parks & Rec serão movidos para dentro de casa. Os titulares de licenças são fortemente encorajados a evitar atividades ao ar livre e mover os eventos para dentro de casa sempre que possível. (1/2) pic.twitter.com/CzC9roXTpH — Philadelphia Parks and Recreation (@PhilaParkandRec) 29 de junho de 2023

O que fazer no índice de qualidade do ar é vermelho

Debaixo de O código é vermelhoO ar é considerado insalubre para o público em geral e os residentes são instados a limitar seu tempo ao ar livre e evitar atividades extenuantes.

Pode ser bom dar um passeio, mas não é o melhor dia para uma longa viagem. Recomenda-se reduzir a quantidade de tempo que você passa ao ar livre.

Se você tiver uma leve dor de cabeça ou sintomas respiratórios, entre.

Grupos sensíveis – como idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios – têm maior probabilidade de serem afetados por esses alertas aéreos e, nas áreas de código vermelho, esses grupos devem evitar totalmente o tempo ao ar livre.

Sob uma camada de laranja, esses grupos sensíveis ainda podem sentir os efeitos, mas não o público em geral.

O uso de máscara também é recomendado e, se necessário, grupos sensíveis devem tomar precauções extras. Operar um ar condicionado ou purificador de ar Sentir os efeitos do fumo pode ajudar.

Por que isso está acontecendo? Onde mais no país é afetado pela fumaça dos incêndios florestais canadenses?

Tudo isso ocorre quando o Canadá enfrenta sua pior temporada de incêndios florestais em quase 30 anos. Mapas mostrando mais de 250 incêndios de “contenção” queimando em todo o país. Nossa região foi a que mais sofreu com os incêndios nas províncias de Quebec e Ontário – a fumaça viajou centenas de quilômetros no ar e desceu ao nível da superfície.

Quase 3.000 incêndios queimaram mais de 19 milhões de acres de floresta no Canadá desde o início de 2023.

A qualidade do ar em Pittsburgh e outras áreas no oeste e centro-oeste da Pensilvânia estava “muito insalubre” na manhã de quinta-feira, de acordo com Airnow.gov.