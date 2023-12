A adição de um astronauta internacional poderia melhorar a forma como os Estados Unidos e os aliados trabalham juntos no espaço e como “previnem ou resolvem perturbações imprevistas”, disse Benjamin Silverstein, analista espacial independente.

Na quarta-feira anterior, a NASA anunciou que pousaria a primeira mulher e a primeira pessoa negra na lua como parte do programa Artemis.

A missão Artemis III, atualmente agendada para dezembro de 2025, incluirá quatro astronautas, dois dos quais pousarão na Lua e conduzirão experimentos científicos. Mas a obra pode ser adiada até 2027, segundo

Relatório do Gabinete de Responsabilidade Governamental

.

Não está claro qual país sortudo participará da viagem, mas alguns manifestaram interesse nos últimos anos. A França está muito avançada nas suas atividades fora do planeta.

“Você tem um candidato para voar até a Lua”, disse o presidente francês Emmanuel Macron a Harris.

Quando o casal se conheceu

No ano passado na sede da NASA.

Ao lado dele está o rival Thomas Pesquet, 44, que foi selecionado pela primeira vez como astronauta da Agência Espacial Europeia em 2009 e já esteve na Estação Espacial Internacional duas vezes desde então. Macron disse especificamente que queria que Besquet fizesse parte do Artemis III.

Artemis I, construído pela Lockheed Martin, orbitará a Lua no final de 2022.

É lógico que Washington escolha um parceiro europeu para uma missão à superfície lunar.

A ESA já fornece módulos de propulsão para as missões Artemis, que permitem à nave espacial Orion da NASA manobrar em órbita. Ao abrigo de um acordo de troca, esses fornecimentos de tecnologia garantem então as posições da ESA, com sede em Paris, em missões espaciais tripuladas. No entanto, não se espera que este acordo chegue ao Artemis III.

“É um bom próximo passo” depois disso

Adicionado o astronauta canadense Jeremy Hansen

para o programa Artemis II este ano, disse Silverstein.

A reunião do Conselho Espacial de quarta-feira se concentrará em parcerias internacionais, e Harris – que também atua como presidente do conselho – anunciará perante representantes de cada um dos 33 países que assinaram o Acordo Artemis da NASA, uma estrutura não vinculativa que descreve práticas pacíficas. Ao redor do caminho circular.

Os acordos, o culminar da política da NASA nos últimos três anos, vão contra o programa da Estação Lunar Internacional da China, que planeia construir uma coligação de nações para construir uma base permanente na Lua durante a próxima década. Vários países assinaram, incluindo Rússia e Venezuela.