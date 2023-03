Jimmy Garoppolo pode se juntar aos Raiders

Jimmy Garoppolo está supostamente assinando com os Raiders. (Foto AP/Chris Chacola)

NFL Free Agency 2023 está chegando!

Um período de limbo legal começa na quarta-feira, 15 de março, às 16h ET / 13h ET, quando o novo ano da liga começa – e a agência gratuita começa formalmente.

Quem fará o maior respingo? Quem será agressivo e gastará muito? Siga Bonanza com o Yahoo Sports.

Últimas notícias/relatórios da NFL Free Agency

Tampa Bay Buccaneers troca G Shaq Mason com Houston Texans por troca de escolha no final da rodada

Jimmy G e Raiders fecham contrato de US$ 67,5 milhões por 3 anos

Os 49ers assinaram com o ex-Jets, Panthers QB Darnold por um contrato de 1 ano

Jameis Winston retorna ao Saints em contrato de US$ 8 milhões

Ex-Broncos DT Dre’Mont Jones se junta aos Seahawks por US $ 51 milhões

O ex-Vikings DE Marcus Davenport está se juntando aos Vikings em um acordo de $ 13 milhões

Ex-Cardeais DE Zach Allen se junta ao Broncos em acordo de US $ 45 milhões

Bucs renova com CB Dean por 4 anos e US$ 52 milhões

Falcons concorda em assinar ex-comandantes QB Heinicke

Os Steelers assinaram com CB Peterson um contrato de 2 anos

Agente livre dos Falcons, S Bates, por 4 anos, US$ 64 milhões

LB Edmonds se juntou aos Bears em um contrato de 4 anos e $ 72 milhões

Jets perdem QB para Dolphins enquanto o jogo de espera de Rodgers continua

Ex-Vikings LB Eric Kendricks se junta aos Chargers

Garantia de $ 60 milhões para o novo LT Taylor para substituir Brown Jr.

Texans contratam QB Keenum como a escolha número 2 em teares de draft

Lions concorda em negociar com CB Sutton por 3 anos com US$ 22 milhões garantidos

McGlinchey gasta grande parte do O-line dos Broncos com Powers

Os 49ers concordaram em assinar com TD Hargrave um contrato de US$ 84 milhões por quatro anos.

Bears fazem o primeiro respingo com baú de guerra de agência gratuita

Falcons concorda com extensão de 5 anos com All-Pro OL Lindstrom

Os Patriots estão trocando TE Smith pelos Falcons

O acordo de reestruturação do QB Watson Browns liberou US $ 36 milhões no limite

Os Commanders fazem de Payne o segundo TD mais bem pago da história da NFL

Dolphins adquirem o cornerback Ramsey do Rams

Primers da NFL Free Agency

