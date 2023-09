Participantes do Burning Man foram instruídos a garantir abrigo, comida e água depois que tempestades atingiram Black Rock City, Nevada

CNN

–



Dezenas de milhares de pessoas que participam do festival Burning Man no deserto de Nevada estão sendo orientadas a economizar comida, água e combustível enquanto buscam abrigo no deserto de Black Rock depois que fortes chuvas atingiram a área, disseram os organizadores do festival.

Os participantes viram seus acampamentos substituídos por lama espessa que chegava até os tornozelos e os organizadores pararam de entrar ou sair do festival depois que fortes chuvas começaram a atingir a área na noite de sexta-feira. Alguns participantes do festival caminharam quilômetros para chegar às principais estradas, enquanto outros esperavam que as tempestades previstas para atingir a área durante a noite não piorassem a situação.

Hannah Burhorn, que participou da cerimônia pela primeira vez, disse à CNN em entrevista por telefone no sábado que a areia do deserto se transformou em argila espessa e poças e lama estavam por toda parte. As pessoas enrolam sacos de lixo e sacos ziplock em volta dos sapatos para evitar ficarem presas, enquanto outras andam descalças.

“É inevitável neste momento”, disse ele. “Está na caçamba do caminhão, dentro do caminhão. Como chega até os tornozelos, as pessoas que tentaram percorrê-lo ficaram presas.

O portão de entrada e o aeroporto de Black Rock City, uma área remota no noroeste de Nevada, estão fechados e nenhum veículo é permitido entrar ou sair da cidade, exceto veículos de emergência. Os organizadores disseram em XA plataforma de mídia social era anteriormente conhecida como Twitter.

“Não viaje para Black Rock City! O acesso à cidade estará fechado durante o restante do evento e você será rejeitado”, dizia um comunicado.

mais do que 70.000 pessoas participam do evento de uma semana Anualmente, este ano acontece de 28 de agosto a 5 de setembro. Não está claro quantos deles ficaram presos devido ao clima.

Os organizadores da cidade disseram que mais chuva é esperada na noite de sábado Atualização da previsão do tempo. O Serviço Meteorológico Nacional Espera-se que aguaceiros e trovoadas retornem no sábado à noite e continuem até domingo, com máximas na casa dos 70 e mínimas de 49 graus durante a noite.

Relatórios de chuva do Serviço Meteorológico Nacional disseram que até 0,8 polegadas de chuva caíram da manhã de sexta-feira até a manhã de sábado – cerca de dois a três meses de chuva nesta época do ano. Mesmo pequenas quantidades de chuva podem causar inundações no árido deserto de Nevada.

Um alerta de enchente repentina estava em vigor no nordeste de Nevada, a leste de Black Rock City. Esses relógios prevêem que tempestades individuais produzam até 2,5 centímetros de precipitação, mas quantidades maiores – até 7 centímetros – são possíveis no fim de semana.

O Bureau of Land Management, que tem jurisdição sobre o terreno onde o festival acontece, está aconselhando as pessoas que visitam o Burning Man a “voltar para casa”, pois as estradas na área estão fechadas. Reno Gazette-Journal.

“Devido às chuvas das últimas 24 horas, a praia ficou totalmente paralisada. “Espera-se mais chuva nos próximos dias e não se espera que as condições melhorem o suficiente para permitir a entrada de veículos na praia”, afirmou o comunicado.

O festival, que começou em 1986, é realizado todo verão em Black Rock City – uma metrópole temporária erguida anualmente para o festival. A cidade está totalmente equipada com serviços de planejamento, infraestrutura de emergência, segurança e saúde.

É mais famoso por seu evento final, onde uma grande efígie de madeira de um homem é acesa. O evento atrai dezenas de milhares de pessoas todos os anos e, no passado, participaram celebridades como Sean “Diddy” Combs e Katy Perry.

Dezenas de milhares de participantes viajam de e para a cidade pela rodovia de duas pistas para chegar ao festival. Seu site. O festival foi cancelado em 2020 e 2021 devido à pandemia do coronavírus.

Os participantes do Burning Man dedicam seu tempo à criação de arte e comunidade. Eles podem aprender a girar fogo ou pole dance, criar joias de arte abstrata ou criar uma escultura gigante de duas pessoas se abraçando e queimando.

Algumas das produções locais do Burning Man deste ano foram atingidas pela tempestade tropical Hillary em agosto, relatando ventos fortes, chuva e até inundações no deserto, segundo a CNN.

Ele disse à CNN que Amar Singh Thugkal e seus amigos caminharam cerca de 3 quilômetros na lama para deixar o festival. Ele estimou que levariam cerca de duas horas para chegar a uma estrada principal preparada para levá-los a Reno, cerca de 190 quilômetros a sudoeste do local do evento.

Vendo que a chuva não havia diminuído na noite de sexta-feira, Dukkal e seus amigos combinaram que um motorista os encontrasse na manhã seguinte. Temendo que os banheiros parassem de funcionar e a comida acabasse, eles decidiram ir embora, disse ele.

“Conseguimos, mas foi um verdadeiro inferno [walking] Através da lama”, disse Duggal. “Cada passo parecia que tínhamos dois enormes blocos de concreto em nossos pés.”

Amber Kramer, que mora em Kings Beach, Califórnia, disse à CNN que estava hospedada em um trailer com seu grupo e “desde que tenhamos comida e água, estamos bem”.

“Meu acampamento e eu estamos no telhado [of the RV] Tentando tirar o melhor proveito disso”, disse Kramer. Ele disse que está preocupado com aqueles que ficam em barracas porque há previsão de mais chuva para a área.

“As pessoas com caravanas estão à espera de outra tempestade, por isso os líderes do campo perguntam se há espaço para pessoas com tendas”, disse ele.

Kramer disse que viu muitas pessoas andando pelo acampamento com sacos de lixo amarrados nas pernas com fita adesiva para manobrar na lama.

Burhorn, que viajou de São Francisco, Califórnia, acrescentou que a lama é tão espessa que “gruda nos sapatos e faz com que pareça uma bota em volta do sapato”.

Ela disse que ela e seus amigos não esperavam chuva – apenas mais calor. As pessoas presas no deserto têm serviço de celular limitado, tornando quase impossível obter boletins meteorológicos ou atualizações dos organizadores do festival, disse Barhorn.

“É puramente boca a boca”, disse ele. “Eu estava ao telefone com meu namorado, que me deu uma atualização do tempo. Eu disse: ‘Você pode me dizer o que está acontecendo nas notícias? Não temos ideia.

O lado bom, disse Barhorn, é que as pessoas caminham de acampamento em acampamento para verificar como estão os outros e garantir que tenham comida e água suficientes. “As pessoas ainda estão cuidando umas das outras, é como uma bolha de amor.”