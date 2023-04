Charles Barkley, da TNT, critica oficiais por erros de James Harden e Joel Embiid na vitória do Sixers

O Hall da Fama Charles Barkley é definitivamente um de nós. Na semana passada, TNT NBA Analyst Reclamar sobre os horários de início brutalmente atrasados ​​durante os playoffs da NBA. Na quinta-feira, ele estava destruindo os árbitros.

Durante a vitória surpreendentemente emocionante do Sixers por 102-97 sobre o Brooklyn Nets no jogo 3 da primeira rodada dos playoffs, o armador do Sixers, James Harden, foi expulso por uma falta flagrante de 2 após fazer contato com Royce O’Neal. No terceiro trimestre. As autoridades disseram que Harden fez contato “diretamente na virilha”, o que a estrela do Sixers negou após o jogo.

A mudança ocorreu depois que Embiid foi expulso após chutar o pivô do Nets, Nick Claxton, na virilha e receber uma falta técnica por passar pela estrela do Sixers. Os oficiais decidiram dar um flagrante 1 em Embiid, permitindo que ele permanecesse no jogo.

Barkley achou que os árbitros exageraram – Embiid deveria ter sido expulso e Harden permitido permanecer no jogo, em um ponto quando ele e Shaquille O’Neal entraram em uma discussão acalorada no intervalo.

“Você não pode acertá-lo no quadril, você tem que chutá-lo no quadril. Então você não será pego”, disse Barkley após o jogo. “Se você chutá-lo, pode se safar. .. Então crianças em casa, não chutem os meninos no lixo deles. Jogue-os no lixo.”

“Não entendi a autoridade dessas duas ligações. Um foi acidental, o outro foi intencional”, disse Barkley. “James foi um acidente … não sei como você pode chamar isso de flagrante 2.”

Os colegas analistas da TNT de Barkley também pensaram que os oficiais estavam errados ao expulsar Harden.

“Nesta era do basquete, todo guarda está enganchando em seu drible ou se atrapalhando com aquele improviso para conseguir uma posição melhor”, disse Shaq. “Ele não está fazendo isso de propósito, mas está abusando há anos para entrar em contato.”

O técnico do Nets, Jack Vaughn, apoiou Barkley após o jogo.

“Acho que nunca vi um cara chutar intencionalmente alguém em uma área que nenhum de nós queria chutar ou mirar e ele continuou a jogar”, disse Vaughn. . “Eu nunca vi isso antes. Um jogo e um cara pode continuar jogando. De propósito.”

Apesar da expulsão de Harden, o Sixers assumiu a liderança da série por 3-0. Eles vão para uma raspagem no Barclays Center, no Brooklyn, no sábado, às 13h, jogo que será novamente transmitido nacionalmente pela TNT.

NBC Sports Philadelphia se divertiu com suas manchetes

A NBC Sports Philadelphia também transmitiu a vitória do Sixers no Jogo 3, e os produtores do jogo decidiram se divertir um pouco com seus kyrons.

Durante uma entrevista pós-jogo com Tyrese Maxey, que marcou 10 pontos nos três minutos finais, a manchete dizia “vencedor absoluto”.

Esta não é a primeira vez que a NBC Sports dá crédito extra aos jogadores do Philadelphia Sixers.

No mês passado, depois que Joel Embiid acertou um salto vitorioso contra o Portland Trail Blazers com um segundo restante no relógio, os produtores adicionaram a manchete “Eleitores de MVP, tomem nota”. Depois que Embiid marcou os 11 pontos finais contra o Atlanta Hawks em uma vitória em novembro, Chiron leu: “Há uma razão pela qual a multidão canta MVP.”

NBC Sports Philadelphia tem direitos de TV exclusivos para a primeira rodada. Depois disso, todos os jogos serão transmitidos pela ESPN ou TNT. A rede ainda tem mais um jogo do playoff – o jogo 4 no Brooklyn na tarde de sábado com Kate Scott e Alaa Abdelnaby.

