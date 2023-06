Ações da Kava sobem na estreia comercial. Talvez comece o mercado de IPOs aos poucos.

As ações do Grupo Kava fecharam em alta de 99%, quase dobrando de valor após a estreia na Bolsa de Valores de Nova York na quinta-feira.

As ações da Cava (ticker: CAVA) abriram a US$ 42 por ação, fecharam a US$ 43,78 e continuaram a subir após o expediente em relação ao preço inicial de oferta pública de US$ 22. A oferta pública inicial do restaurante fast-casual mediterrâneo de 14,4 milhões de ações foi precificada na quarta-feira. O IPO avaliou a empresa em US$ 2,5 bilhões.