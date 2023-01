Vídeo do ataque a Paul Pelosi é divulgado

CNN

—



O Tribunal Superior de San Francisco divulgou a gravação de vídeo e áudio na sexta-feira ataque do ano passado Paul Pelosi, escritório do promotor distrital para tornar os materiais públicos após a decisão do tribunal da Califórnia

Um dos vídeos mostra imagens de câmeras corporais de policiais que chegaram à casa de Pelosi quando ela foi agredida em 28 de outubro de 2022. A filmagem mostra o caos do suposto ataque David DeBabe O marido da ex-presidente Nancy Pelosi foi atacado.

No vídeo, Paul Pelosi e DeBabe parecem ter as mãos em um martelo e DeBabe está segurando a mão de Pelosi enquanto os policiais abrem a porta.

“Largue o martelo”, diz o oficial.

“Ah, não”, responde DeBape.

DeBabe então pegou o martelo da mão de Pelosi e caminhou em sua direção. Os policiais invadiram a casa, subjugaram e algemaram DePape.

A CNN obteve um CD com os arquivos liberados pelo tribunal. Além das imagens da câmera corporal, os arquivos também incluem áudio de entrevistas policiais com DePape, uma ligação para o 911 que Paul Pelosi fez enquanto DePape estava em casa e vídeo de vigilância doméstica, disse o tribunal anteriormente.

No áudio da ligação para o 911, Pelosi parece estar sutilmente tentando dizer ao despachante que ela está em perigo enquanto DeBabe escuta. A CNN informou anteriormente que Pelosi fez uma ligação enquanto ela entrava no banheiro para carregar o celular.

“Aqui está um cavalheiro esperando minha esposa voltar, Nancy Pelosi. Ele está esperando que ela volte, mas ela não estará aqui por muitos dias, então acho que teremos que esperar”, disse Pelosi ao despachante.

“Ele acha que está tudo bem. Eu tenho um problema, mas ele acha que está tudo bem”, disse Pelosi em outro ponto da gravação de 2 minutos e 56 segundos.

O despachante perguntou a Pelosi se ela sabia quem era o homem, e Pelosi disse que não. “Ele me diz para desligar o telefone e fazer o que ele diz”, disse Pelosi.

“Quem é David?” perguntou o remetente.

“Não sei”, disse Pelosi.

DeBape falou mais tarde na ligação. “Sou amigo deles”, disse ele.

“Ele diz que é um amigo. Mas, como eu disse…”, disse Pelosi.

“Mas você não sabe quem ele é?” O remetente respondeu.

“Não, senhora”, disse Pelosi.

Nas imagens de vigilância, Debape pode ser visto entrando na casa de Pelosi. A cena foi capturada por uma câmera de segurança da Polícia do Capitólio dos EUA instalada na casa de Pelosi em San Francisco.

Os vídeos foram exibidos em uma audiência preliminar. A decisão do tribunal segue uma moção de uma coalizão de organizações de notícias, incluindo a CNN, para exigir a divulgação pública dos materiais.

Os advogados de DePape argumentaram contra a divulgação pública do áudio e da filmagem, dizendo que escrevê-los “prejudicaria irreparavelmente” seu direito a um julgamento justo. DePape se declarou inocente das acusações estaduais e federais relacionadas ao ataque, incluindo agressão e tentativa de homicídio.

Pelosi estava lá Eles batem forte De acordo com os documentos do tribunal, um agressor que procurava o então presidente da Câmara atacou a casa do casal com um martelo – um movimento que acabou levando a decisão de Nancy Pelosi de deixar o cargo de líder democrata na Câmara.

Documentos judiciais revelaram que DeBabe acordou Paul Pelosi pouco depois das 2 da manhã com um grande martelo e várias braçadeiras brancas, perguntando: “Onde está Nancy? Onde está Nancy?” Ele então ameaçou amarrar Paul Pelosi, impedindo-o de escapar pelo elevador, de acordo com os documentos. DeBabe então teria dito a ele: “Posso levar você para sair”.

Após o ataque, Paul Pelosi foi vitimado cirurgia A porta-voz de Nancy Pelosi disse em um comunicado, “para reparar uma fratura no crânio e ferimentos graves em seu braço e mão direitos”. Na quinta-feira, Nancy Pelosi disse que a recuperação de seu marido era “um dia de cada vez”. Ele disse que não sabia se assistiria ao vídeo quando fosse lançado.

Após o lançamento do vídeo na sexta-feira, Nancy Pelosi se recusou a comentar.

Esta história foi atualizada com relatórios adicionais.