Os três primeiros lugares do ranking do CFP permanecem inalterados, empatados com Washington

Washington derrotou o estado da Flórida em 4º lugar no último ranking do College Football Playoff divulgado na noite de terça-feira, derrotando seu terceiro oponente consecutivo no fim de semana passado.

Embora os três primeiros lugares permaneçam inalterados – a Geórgia ainda é o número 1, seguida pelo estado de Ohio no segundo lugar e Michigan no terceiro – Washington passou para os quatro primeiros nesta temporada e o estado da Flórida caiu para o primeiro lugar. 5 depois de perder o quarterback Jordan Travis na temporada.

Os Huskies eram então-Não. 12 Oregon State após uma vitória por 22-20 no último sábado contra o então No. 18 Utah e Pin-No. 20 USC. Embora Utah e USC estejam agora sem classificação, Washington é agora o número 1 na métrica de recordes da ESPN. O estado da Flórida ocupa o 4º lugar na mesma métrica.

Os Seminoles jogaram contra o FCS North Alabama no fim de semana passado, superando uma desvantagem inicial de 13-0 para vencer por 58-13. Mas o placar e o resultado não importaram depois que Travis sofreu uma lesão na perna – e a forma como a equipe sente que a lesão será uma fonte de intriga nas próximas semanas.

O Florida State joga contra o rival Florida no sábado, com Tate Roedemaker como zagueiro titular, e depois joga no ACC Championship Game contra o No. 10 Louisville em 2 de dezembro em Charlotte.

Na segunda-feira, o técnico Mike Norvell disse à ESPN que não se importa com o que o time fará esta semana com sua classificação.

Classificação, equipe Registro 1. Geórgia 11-0 2. Estado de Ohio 11-0 3. Michigan 11-0 4. Washington 11-0 5. Estado da Flórida 11-0 6. Óregon 10-1 7. Texas 10-1 8.Alabama 10-1 9. Missouri 9-2 10. Louisville 10-1 11. Estado da Pensilvânia 9-2 12. Faça falta 9-2 13. Oklahoma 9-2 14. Universidade Estadual de Nova York 8-3 15.Arizona 8-3 16. Estado de Oregon 8-3 17. Iowa 9-2 18. Notre Dame 8-3 19. Estado do Kansas 8-3 20. Estado de Oklahoma 8-3 21. Tenessi 7-4 22. Estado NC 8-3 23. Tulane 10-1 24. Clemson 7-4 25. Independência 11-0

“Não me importa qual era a nossa classificação há três ou quatro semanas, não me importa qual será a nossa classificação esta semana”, disse Norvell. “Fizemos o que precisávamos para mostrar quem somos e temos a chance de mostrar como reagimos à adversidade, a uma situação infeliz, mas é um time de futebol incrível. iremos. Temos que trabalhar o máximo que pudermos para ter um bom desempenho.

“Temos que ir para a estrada, um grande jogo de rivalidade, uma grande semana para nós, uma chance de disputar um campeonato de conferência na próxima semana. Sei que se formos e mostrarmos tudo, seremos classificados no ranking. Uma decisão realmente importante e, em última análise, nos posicionaremos para alcançar todas as coisas que queremos fazer.” “

O confronto da próxima semana entre os rivais Ohio State e Michigan certamente mudará muito. Uma dessas equipes acabará perdendo e sem chances de disputar o Big Ten Championship. A questão para o estado da Flórida é se uma temporada invicta – com Travis – será suficiente para fazer mais quatro times jogarem.

As três equipes com uma derrota atrás do Florida State no top 10 permanecem inalteradas: Oregon No. 6, Texas não. 7 e Alabama. Os Ducks têm o Oregon State, que caiu para a 16ª posição, e o Texas tem a chance de garantir uma vaga no jogo do título Texas Tech Big 12 na sexta-feira. Alabama tem o SEC Championship Game contra o rival Auburn e depois a Geórgia.

Enquanto o Liberty se junta ao ranking esta semana na 25ª posição, Tulane continua no topo do Grupo dos 5, classificado na 23ª posição. Também se juntaram ao ranking desta semana duas escolas conhecidas do estado da Flórida: NC State em No. 22 e Clemson não. 24.