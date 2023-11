Sam Altman está de volta como CEO da OpenAI

Comente esta história Comente Adicione às suas histórias salvas Salvar

SAN FRANCISCO – Sam Altman, que foi demitido na sexta-feira da OpenAI, criadora do ChatGBT, retornará como CEO, encerrando um drama de diretoria que remodelou o Vale do Silício e expôs uma luta pelo poder sobre quem controla o futuro. Inteligência artificial.

A empresa terá uma equipe inicial que inclui Brett Taylor, ex-chefe da equipe do Twitter, Elon Musk, o ex-secretário do Tesouro dos EUA, Larry Summers, e o CEO e membro do conselho da Quora, Adam D’Angelo. Os membros que votaram pela destituição de Altman disseram em uma postagem na plataforma de mídia social OpenAI X, anteriormente conhecida como Twitter.

“Chegamos a um acordo de princípio para Sam retornar à OpenAI como CEO”, disse o comunicado. “Estamos trabalhando juntos para encontrar os detalhes. Muito obrigado pela sua paciência durante isso”, disse ele.

Altman não terá assento no novo conselho, e o conselho concordou com uma investigação independente que examinará todos os aspectos dos acontecimentos recentes, incluindo o papel de Altman, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que falou sob condição de anonimato para discutir o matéria. Coisas importantes.

Na sexta-feira, a OpenAI disse que Altman não foi sincero nas discussões com a equipe, mas não ofereceu motivos adicionais para demiti-lo.

O comitê inicial de três membros nomeou um comitê formal de nove membros, disse outra pessoa familiarizada com o assunto. Os outros três membros do conselho que destituíram Altman junto com D’Angelo, Ilya Sutzkever, Helen Donner e Tasha McCauley, também deixarão o grupo, disse a fonte. Emmett Shear, que inicialmente substituiu Altman como CEO interino, também deixará a empresa, disse essa pessoa. READ Mapas de Chicago, Detroit, Cleveland

Greg Brockman, que saiu em solidariedade a Altman na sexta-feira, está retornando à empresa, disse ele no X.

Um porta-voz da OpenAI se recusou a comentar mais.

“Eu amo OpenAI, e tudo que fiz nos últimos dias serviu para manter este grupo e seu trabalho unidos”, disse Altman no X.

O retorno de Altman limita quase uma semana de turbulência na empresa de IA. Sua demissão chocou grande parte da indústria de tecnologia, incluindo os próprios investidores e funcionários da OpenAI, que fizeram campanha por sua destituição. Na noite de domingo, Altman concordou em ingressar na Microsoft, mas no dia seguinte, ele e o presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella, sinalizaram que estariam abertos a retornar à OpenAI. Na segunda-feira, quase 770 funcionários da empresa assinaram uma carta dizendo que pediriam demissão se ele não fosse reintegrado.

“Quando decidi entrar [Microsoft] Ao entardecer de sol, ficou claro para mim e para a equipe que aquele era o melhor caminho. Com nova diretoria e [with] Com o apoio de Satya, estou ansioso para retornar à OpenAI e construir uma parceria forte conosco. [Microsoft]Altman disse em X.

O drama em torno da súbita saída de Altman da OpenAI expôs uma profunda divisão dentro da empresa sobre quem deveria controlar o seu futuro. A OpenAI começou como um laboratório de investigação sem fins lucrativos em 2015, mas nos últimos anos, sob a liderança de Altman, investiu milhares de milhões de dólares da gigante tecnológica Microsoft e de capitalistas de risco para desenvolver produtos de consumo. Críticos externos e alguns funcionários temiam que a empresa tivesse abandonado sua missão e se comportado como uma grande empresa de tecnologia. Trata-se principalmente de fornecer uma alternativa mais transparente e democrática à Big Tech. READ Danelo Cavalcante: Há pelo menos 8 avistamentos desde que o criminoso fugiu

Os lucros de Altman serão recebidos com alívio por investidores, clientes e funcionários que temem que o drama da diretoria possa levar à implosão da empresa. Se isso tivesse acontecido, teria deixado um vazio no coração da indústria de IA, abrindo a janela para concorrentes como o Google e a startup de IA Anthropic acelerarem o ritmo.

A Microsoft, que é o maior investidor da OpenAI, usa sua tecnologia em seus próprios produtos de IA e se beneficiará de uma receita confirmada da OpenAI e da Altman.

“Estamos encorajados com as mudanças feitas no quadro da OpenAI. Acreditamos que este é um primeiro passo essencial no caminho para uma governação mais sustentável, informada e eficaz”, disse Nadella numa declaração na X. “Esperamos construir a nossa forte parceria e agregar valor a esta próxima geração. de IA para nossos clientes e parceiros.