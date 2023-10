A NASA relatou que amostras de asteróides contêm água e carbono

Bem, isso é interessante.

Carbono modificado

Após uma avaliação preliminar, a NASA anunciou que as amostras de asteróides recolhidas pela sua nave espacial OSIRIS-REx do asteróide Bennu são ricas em água e carbono – “os blocos de construção da vida na Terra”. Anúncio de sucesso.

A investigação apoia a teoria de que rochas espaciais como Bennu, que atingem a Terra há milhares de anos, podem ter desempenhado um papel importante no desenvolvimento da vida no nosso planeta natal.

As amostras, como pode ser visto em uma imagem recém-divulgada que mostra o exterior do coletor de amostras da espaçonave, contêm argilominerais hidratados e ricos em carbono, com o carbono representando cerca de cinco por cento em peso.

“O modelo OSIRIS-REx é o maior modelo de asteroide rico em carbono já entregue à Terra e ajudará os cientistas a estudar as origens da vida em nosso planeta natal nas próximas gerações”, disse o administrador da NASA, Bill Nelson.

O problema do colapso

OSIRIS-REx, relançado em 2016, passou dois anos percorrendo o Sistema Solar para alcançar o asteróide de 1.650 pés de diâmetro. Em 2020, seu sistema de coleta, denominado Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM), sondou a superfície do asteroide e coletou 8,8 onças de material.

No mês passado, a preciosa carga do ônibus espacial pousou no deserto de Utah. Desde então, os cientistas analisaram os resultados e desenterraram amostras dentro de um laboratório limpo. A espaçonave OSIRIS-REx está agora a caminho de outro asteróide chamado Apophis.

O anúncio de hoje é um sinal emocionante, embora precoce, de que o trabalho já foi um enorme sucesso. Na verdade, os cientistas ainda não abriram o TAGSAM, depois de encontrarem inúmeras amostras no recipiente que o contém, retardando a análise em curso.

“A ciência que temos visto durante a missão até agora é apenas o começo da riqueza de conhecimento que podemos esperar da OSIRIS-REx”, disse Eileen Stansbury, cientista-chefe do Centro Espacial Johnson. Durante o anúncio de hoje.

Mais sobre o trabalho: Cientistas se surpreendem com abundância de material na amostra do asteroide