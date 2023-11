As vendas de casas caíram para o menor nível em 13 anos em outubro, à medida que os preços subiam

As vendas de casas usadas caíram 4,1% em outubro em relação a setembro, segundo a Associação Nacional de Corretores de Imóveis.

Este foi o ritmo de vendas mais lento desde agosto de 2010. Os analistas esperavam um declínio menor, para 3,9 milhões de unidades. As vendas caíram 14,6% ano a ano.

O valor das vendas de outubro é baseado nos resultados dos contratos assinados em agosto e setembro. A taxa média de uma hipoteca fixa de 30 anos caiu para 7% no final de Agosto, mas depois começou a subir acentuadamente, atingindo um pico acima de 8% em meados de Outubro. Desde então, os preços caíram um pouco.

“Os potenciais compradores de casas viveram outro mês difícil devido à falta de inventário habitacional e às taxas hipotecárias mais elevadas numa geração”, disse Lawrence Yun, economista-chefe da NAR. “No entanto, muitas ofertas ainda estão ocorrendo, especialmente em residências iniciais e de preço médio, e as ofertas de preços estão acontecendo no segmento mais alto do mercado”.

Havia 1,15 milhão de casas à venda no final de outubro, uma queda de 5,7% em relação ao ano anterior. Esta é metade das casas disponíveis para venda antes da Covid. No ritmo atual de vendas, isso representa uma oferta para 3,6 meses. Um fornecimento para seis meses é considerado um mercado equilibrado entre comprador e vendedor.

A oferta restrita manteve a pressão descendente sobre os preços. O preço médio de uma casa atual vendida em outubro foi de US$ 391.800, um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior (US$ 378.800). Os preços subiram em todas as partes do país. Esses aumentos anuais de preços vêm aumentando há quatro meses consecutivos. Cerca de 28% das casas foram vendidas acima do preço de tabela.

“Embora as condições permaneçam restritas para os compradores, os vendedores de casas tiveram um bom desempenho, à medida que os preços continuam a subir ano após ano, incluindo um novo máximo histórico para outubro”, disse Yun. “Na verdade, um proprietário típico acumulou mais de US$ 100.000 em valor imobiliário nos últimos três anos.”

As vendas caíram em todas as categorias de preços até US$ 750.000, mas houve um aumento nas vendas de casas de alto padrão. As casas com preços superiores a US$ 1 milhão aumentaram 9% em relação ao ano anterior. Compradores ricos tendem a não usar hipotecas ou são menos sensíveis às alterações nos pagamentos mensais. Yun também observou que há mais casas à venda no mercado.

Os compradores de primeira viagem representaram 28% das vendas de outubro, inalterados em relação ao ano anterior e significativamente inferiores à participação de 40% que historicamente representaram. Os investidores individuais compraram 15% das casas, abaixo dos 18% em setembro e dos 16% de um ano atrás. As transações à vista representaram 29% das vendas, acima dos 26% em outubro de 2022.