Os preços do petróleo permaneceram estáveis ​​enquanto os investidores avaliavam os riscos de uma guerra Israel-Hamas

Preços do petróleo subiram quase 6% na sexta-feira

Israel se prepara para agir em Gaza depois de prometer derrubar o Hamas

O secretário de Estado dos EUA, Blinken, viajará a Israel na segunda-feira

TÓQUIO (Reuters) – O petróleo foi negociado praticamente estável nesta segunda-feira, após o rali da semana passada, enquanto os investidores esperavam para ver se o conflito Israel-Hamas se arrastaria em outros países – empurrando os preços para cima e enfrentando um novo golpe. Economia mundial.

Os futuros do Brent estavam cotados a US$ 90,89 por barril às 04h19 GMT. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caiu 2 centavos, a US$ 87,67 o barril.

Ambos os índices de referência subiram quase 6% na sexta-feira, registando os maiores ganhos percentuais diários desde Abril, à medida que os investidores avaliavam a possibilidade de um conflito mais amplo no Médio Oriente.

Na semana, o Brent avançou 7,5%, enquanto o WTI subiu 5,9%.

“Os investidores estão a tentar avaliar o impacto do conflito, enquanto uma ofensiva terrestre em grande escala só começou 24 horas depois de Israel ter notificado pela primeira vez os residentes da parte norte de Gaza para fugirem para o sul”, disse Hiroyuki Kikugawa. Chefe da NS Trading, uma divisão da Nissan Securities.

“O impacto que envolve os países produtores de petróleo está a influenciar os preços até certo ponto, mas se um cenário real ocorrer e afectar o fornecimento de petróleo, os preços poderão exceder os 100 dólares por barril”, disse ele.

Os conflitos no Médio Oriente tiveram pouco impacto no abastecimento global de petróleo e gás e Israel não é um grande produtor.

Mas a guerra entre o grupo islâmico Hamas e Israel é um dos riscos geopolíticos mais importantes para os mercados petrolíferos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no ano passado, em meio a preocupações sobre qualquer potencial escalada envolvendo o Irão.

Os participantes no mercado estão a avaliar o que poderá ser um conflito mais amplo para o fornecimento de países da principal região produtora de petróleo do mundo, incluindo a Arábia Saudita, o Irão e os Emirados Árabes Unidos.

O analista do Commonwealth Bank da Austrália, Vivek Dar, disse em uma nota na segunda-feira que os EUA aplicariam totalmente as sanções às exportações de petróleo do Irã se Teerã fosse considerado diretamente envolvido no ataque do Hamas.

“Os Estados Unidos reverteram cegamente as sanções às exportações de petróleo do Irão este ano para melhorar as relações diplomáticas com o Irão”, disse ele.

“Um aumento nas exportações de petróleo do Irão de 0,5-1 milhão de barris por dia este ano – equivalente a 0,5-1% do fornecimento global de petróleo – corre o risco de ser marginalizado se as sanções dos EUA forem totalmente implementadas.”

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu esmagar o Hamas no domingo, enquanto suas tropas se preparavam para entrar na Faixa de Gaza em perseguição aos militantes do Hamas que chocaram o mundo através das cidades fronteiriças de Israel.

O Irã alertou no sábado que a situação poderia sair do controle com “consequências de longo alcance” se os “crimes de guerra e genocídio” de Israel não fossem interrompidos.

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, retornará a Israel na segunda-feira para falar sobre um “caminho a seguir” após dias de diplomacia entre as nações árabes, com temores de uma escalada do conflito.

Os EUA impuseram sanções na semana passada aos proprietários de petroleiros que transportam petróleo russo acima do preço máximo do G7 de 60 dólares, num esforço para colmatar lacunas num mecanismo concebido para punir Moscovo pela sua agressão na Ucrânia.

A Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo bruto do mundo, e um escrutínio mais rigoroso das suas exportações pelos EUA poderá reduzir a oferta.

Reportagem de Yuka Obayashi em Tóquio e Emily Chou; Edição de Sonali Paul e Edwina Gibbs

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.