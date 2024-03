Trump venceu em Missouri e Michigan. Os republicanos em Idaho também participarão da corrida de 2024

O ex-presidente Donald Trump venceu duas das três convenções republicanas em Missouri e Michigan no sábado, projeta a CBS News. VAI P Nomeação presidencial.

Idaho estava programado para realizar suas convenções no sábado. Ex-ONU Enquanto isso, a Embaixadora Nikki HaleyAinda em busca da primeira vitória.

Trump conquistou todos os 54 delegados republicanos no Missouri e todos os 39 nas convenções distritais de Michigan no sábado. Isso se soma aos 12 delegados livres que Trump venceu nas primárias republicanas de Michigan na terça-feira.

Os resultados de Michigan e Missouri até agora elevam o total de delegados de Trump para 215 em todo o país, e o de Haley para 24.

Não há disputas democratas no sábado.

Convenções de fim de semana

A próxima disputa é a convenção política do Partido Republicano no domingo no Distrito de Columbia. Dois dias depois, na Superterça, Enquanto 16 estados e Samoa Americana realizam primárias naquele que é o maior dia de votação do ano fora das eleições de novembro. Trump está a caminho de garantir a nomeação dias depois.

Os republicanos de Michigan premiaram Trump com 51 dos 55 delegados presidenciais republicanos do estado em sua convenção em Grand Rapids no sábado. Mas uma secção considerável da base do partido boicotou a reunião devido a uma disputa de meses sobre a liderança do partido.

Trump venceu as primárias de Michigan 68% dos votos em comparação com os 27% de Haley na última terça-feira.

Os republicanos de Michigan foram forçados a dividir sua alocação de delegados em dois depois que os democratas, que controlam o governo estadual, transferiram Michigan para os primeiros estados primários, violando as regras nacionais do Partido Republicano.

O Partido Republicano do Missouri realizou suas primárias presidenciais no sábado, dando aos eleitores estaduais a única chance de decidir quem representará o partido nas eleições presidenciais de novembro. Os eleitores fizeram fila antes da abertura das portas da igreja em Columbia, sede da Universidade do Missouri.

“Não sei qual é o meu papel aqui, a não ser ficar encurralado por Trump”, disse Carmen Cristal, moradora de Columbia, que acrescentou: “Estou ansiosa pela experiência”.

Novo sistema

Este ano será o primeiro teste do novo sistema no Missouri, que é administrado quase inteiramente por voluntários do lado republicano.

As convenções foram organizadas depois que o governador republicano do Missouri, Mike Parson, assinou a lei de 2022 que, entre outras coisas, cancelou a eleição presidencial marcada para 12 de março.

Apesar dos apelos iniciais dos líderes estaduais republicanos e democratas, os legisladores não conseguiram restaurar as primárias. Os democratas realizarão suas primárias partidárias em 23 de março.

Trump venceu duas vezes no antigo sistema de primárias presidenciais do Missouri.

No ano passado, os legisladores de Idaho aprovaram um projeto de lei de corte de gastos que pretendia adiar todas as primárias estaduais para a mesma data em maio – mas o projeto inadvertidamente eliminou totalmente as primárias presidenciais. A legislatura liderada pelos republicanos considerou a realização de uma sessão especial para repetir as eleições presidenciais, mas não conseguiu aprovar a proposta a tempo, deixando ambos os partidos apenas com eleições presidenciais para escolher. A convenção presidencial do Partido Republicano será realizada no sábado, enquanto as convenções democratas não acontecerão até 23 de maio.

A última convenção republicana de Idaho foi em 2012, quando cerca de 40 mil dos quase 200 mil eleitores republicanos registrados no estado compareceram para escolher seu candidato preferido.

Este ano, todos os eleitores republicanos que quiserem participar deverão comparecer pessoalmente. Votam depois de ouvirem breves discursos dos candidatos ou dos seus representantes.

Se um candidato receber mais de 50% dos votos em todo o estado, esse candidato ganhará todos os delegados de Idaho. Se nenhum candidato receber mais de 50% dos votos, cada candidato que receber pelo menos 15% do total de votos receberá um número proporcional de delegados.

O Partido Republicano de Idaho anunciará os resultados assim que todos os votos forem contados em todo o estado.

Trump venceu as primárias de Idaho em 2016 contra o senador do Texas. Ele terminou em segundo atrás de Ted Cruz.