Os republicanos da Câmara tentarão novamente eleger um presidente após a destituição de McCarthy

Os republicanos da Câmara planejam realizar uma votação no plenário na terça-feira para escolher um novo presidente da Câmara – exatamente duas semanas depois de oito de seus membros se juntarem à minoria democrata na destituição de Kevin McCarthy, o anterior presidente da Câmara.

Desde a histórica destituição de McCarthy, a Câmara tem estado num caos sem precedentes, fechando metade do Congresso.

Um palestrante interino profissional, Rep. Embora Patrick McHenry, RN.C., tenha sido nomeado, os republicanos discordaram sobre a substituição de McCarthy.

“Os membros são informados de que a votação do primeiro andar da semana na Câmara é esperada por volta do meio-dia de terça-feira”, disse um novo anúncio do líder da maioria, Tom Emmer.

Duas fontes do Partido Republicano disseram à ABC News que a votação sobre o cargo de porta-voz ocorrerá na terça-feira.

O líder da maioria na Câmara, Steve Scalise, inicialmente ganhou uma votação privada para ser nomeado presidente da convenção republicana, mas retirou abruptamente sua candidatura no dia seguinte em meio à oposição contínua dentro do partido.

Ganhe imagens McNamee/Getty

O presidente do Judiciário da Câmara, Jim Jordan, que terminou em segundo lugar, atrás de Scalise, naquela votação a portas fechadas, venceu uma disputa interna pela indicação do presidente da Câmara.

“Acho que podemos reunir nossa equipe”, disse Jordan à repórter sênior do Congresso da ABC News, Rachel Scott, quando o candidato republicano entrou no fórum na tarde de sexta-feira.

No entanto, 55 republicanos da Câmara disseram em votação secreta na sexta-feira que não votariam em Jordan em uma votação em plenário para presidente, e ainda não está claro se ele tem os 217 votos de que precisa.

McCarthy disse que agora apoia Jordan no cargo. O ex-presidente Donald Trump apoiou Jordan no início da corrida para presidente da Câmara, o que pode funcionar a favor e contra as suas hipóteses, dependendo de como ele influenciar os legisladores republicanos mais linha-dura e moderados.

A líder da minoria, Catherine Clark, instou os democratas a apoiarem o líder de seu partido, Hakeem Jeffries, na Câmara.