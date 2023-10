As novas CPUs de 14ª geração da Intel chegam prontas para uso em 17 de outubro com até 6 GHz.

A Intel está apresentando seus processadores para desktop de 14ª geração esta semana, prometendo um aumento de 6 GHz para seu carro-chefe Core i9-14900K. Conhecida como Raptor Lake Refresh, a Intel está mantendo os preços de seus processadores Core i9, i7 e i5 de 14ª geração este ano, mantendo o mesmo preço de varejo da 13ª geração quando esses novos chips forem lançados em 17 de outubro.

A Intel afirma que o aumento de 6 GHz no novo Core i9-14900K é o “processador de desktop mais rápido do mercado”, referindo-se à sua edição especial 13900KS, que quebrou pela primeira vez a barreira de 6 GHz em velocidades de estoque no ano passado, mas nunca foi lançada no bloco. . Talvez o processador de 14ª geração mais interessante nesta atualização seja o Core i7-14700K, graças a um aumento significativo em seus núcleos de desempenho.

Este ano, a Intel aumentou a contagem de núcleos de seu processador Core i7, passando de oito núcleos de desempenho e oito núcleos de desempenho para 12 núcleos de desempenho e oito núcleos de desempenho. Um total de 20 núcleos para o Core i7-14700K, perto dos 24 encontrados no Core i9-14900K. Os clocks básicos são 3,4 GHz no núcleo B e 2,5 GHz no E-core 14700K, que no ano passado atingiu 13700K. Esses núcleos de desempenho adicionais devem ajudar nas tarefas do criador e no desempenho dos jogos para títulos que aproveitam o multithreading.

Intel Core i7 de 14ª geração mais recente em comparação com as gerações anteriores. Imagem: Intel

A Intel tem alguns benchmarks favoráveis ​​em relação ao Ryzen 9 7950X da AMD e seus próprios chips Core i7 anteriores, mas teremos que esperar e ver como este novo Core i7-14700K se compara ao impressionante chip 7800X3D da AMD para benchmarks de jogos.

No lado principal, o Core i9-14900K da Intel adiciona a frequência Thermal Velocity Boost de 6 GHz vista anteriormente na variante Core i9-13900KS Special Edition de US$ 699. As frequências para o B-Core Max Turbo desta vez variam de 200 Hz a 5,6 GHz, com o lado E-Core Max Turbo tendo um aumento de 100 MHz. Ambos os núcleos P e E têm frequências básicas de até 200 MHz.

Toda a linha de 14ª geração da Intel. Imagem: Intel

A Intel tem um Core i5 atualizado este ano. O i5-14600K inclui um total de 20 núcleos (seis núcleos P e oito núcleos E) e tem um clock base de 3,5 GHz e um aumento de até 5,3 GHz no lado do núcleo P.

Todos esses processadores de 14ª geração funcionarão em placas-mãe Intel das séries 600 e 700 porque a Intel usa seu soquete LGA 1700. Os fabricantes de placas-mãe também incluem suporte para Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 como uma opção exclusiva que pode ser adicionada às placas Z790 atualizadas. A Intel também suporta velocidades de memória DDR5 5600 e DDR4 3200 com seus chips de 14ª geração.